LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, Universitatea Craiova joacă pe Stadionul ”Ion Oblemenco” prima manșă din turul 3 preliminar Conference League împotriva slovacilor de la Spartak Trnava.

În cazul în care se va califica în play-off-ul Conference League, echipa lui Mirel Rădoi va întâlni învingătoare dintre Viking din Norvegia și Istanbul Bașakșehir din Turcia.

Oltenii lui Mirel Rădoi dau de un fost dinamovist și de încă un fotbalist trecut prin România



Lotul formației din Slovacia este cotat la 6,68 de milioane de euro, în timp ce lotul Universității Craiova valorează 23,48 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

La Spartak Trnava joacă și Kristian Kostrna, fundaș slovac care a evoluat în 2020 la Dinamo, dar și Denys Taraduda, fundaș ucrainean trecut și el prin România, la Ceahlăul Piatra Neamț, pentru care a jucat în 2024.

Mirel Rădoi, revoltat înaintea duelului cu Trnava: „Nu reflectă nicio realitate în privința valorii fotbaliștilor”



Antrenorul oltean Mirel Rădoi a vorbit despre manșa tur cu Spartak Trnava, care se va juca la Craiova. Antrenorul oltenilor a fost revoltat în momentul în care a fost întrebat despre diferența valorică dintre cele două echipe la nivelul valorii loturilor.

Rădoi a explicat că nu reprezintă un punct de reper pentru el cotele oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

„(n.r. va fi mai greu meciul cu Trnava față de cel cu Sarajevo?) Mult mai greu, și tur și retur. Ambele echipe trebuiau să se întâlnească în play-off. Va fi o partidă mult mai grea, chiar și decât prima partidă cu Sarajevo (n.r. pierdută de Craiova, scor 1-2).

Sunt sigur că atmosfera va fi senzațională, ca la meciul cu Sarajevo. Eu trebuie să am grijă ca băieții să aibă acel echilibru emoțional.

(n.r. Craiova e mai valoroasă decât Spartak Trnava pe Transfermarkt) Nu mă iau după valorile astea. Sunt curios cine face aceste evaluări pe Transfermarkt. Nu reflectă nicio realitate în privința valorii fotbaliștilor. De ani de zile nu dau crezare acestor valori, sunt total eronate.

Spartak Trnava este o echipă foarte bună. Dacă nu vom face meciul perfect, nu avem nicio șansă să câștigăm. Trebuie să limităm adversarul, să nu mai aibă ocazii.

Nu cred că vor juca la contraatac. I-am urmărit. Au încercat să-și asigure posesia. Nu am nicio emoție că mâine vor sta aproape de poarta lor. Nu au o talie ca cei de la Sarajevo, sunt mult mai compacți și mai dinamici. Sunt foarte bine organizați. Vin din Europa League și, în opinia mea, sunt favoriți la această calificare”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă de dinaintea duelului cu Spartak Trnava.

