Reacția portughezilor după ce s-au marcat două goluri în 30 de minute la CFR – Braga! Ce i-a surprins: ”Sunt gălăgioși!”

Lusitanii au deschis scorul în minutul 17 prin Gorby, dar CFR Cluj a restabilit egalitatea prin Sheriff Sinyan în minutul 30.

Portughezii au reacționat după golurile marcate în prima jumătate de oră din CFR - Braga

Portughezii au reacționat după ce Gorby a reușit să deblocheze tabela în Gruia.

”O acțiune bine construită a lui Braga, o pasă decisive a lui Fran Navarro, iar Gorby, aflat chiar în afara careului, a șutat din prima cu piciorul stâng direct în poarta românilor. Războinicii din Minho sunt în avantaj. 0-1”, au scris portughezii, de la A Bola.

Portughezii au vorbit și despre suporterii lusitani care au făcut deplasarea în Gruia. Aceștia au scris că, desi sunt destul de puțini, ultrașii portughezi își fac simțită prezența și împing echipa de la spate.

”Nu sunt mulți, dar sunt gălăgioși și au oferit un sprijin extraordinar echipei. Iată câțiva dintre fanii lui SC Braga care au însoțit clubul în această deplasare la Cluj. Și au avut deja motiv de sărbătoare când Gorby, în minutul 17, i-a adus pe Războinicii din Minho în avantaj”, au notat lusitanii.

