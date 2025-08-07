Reacția portughezilor după ce s-au marcat două goluri în 30 de minute la CFR – Braga! Ce i-a surprins: ”Sunt gălăgioși!”

Reacția portughezilor după ce s-au marcat două goluri &icirc;n 30 de minute la CFR &ndash; Braga! Ce i-a surprins: &rdquo;Sunt gălăgioși!&rdquo; Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După o primă jumătate de oră, tabela de scor arată 1-1 la partida dintre CFR Cluj și Braga din turul trei preliminar al Europa League. 

TAGS:
CFR ClujbragaEuropa League
Din articol

Lusitanii au deschis scorul în minutul 17 prin Gorby, dar CFR Cluj a restabilit egalitatea prin Sheriff Sinyan în minutul 30.

Portughezii au reacționat după golurile marcate în prima jumătate de oră din CFR - Braga

Portughezii au reacționat după ce Gorby a reușit să deblocheze tabela în Gruia.

O acțiune bine construită a lui Braga, o pasă decisive a lui Fran Navarro, iar Gorby, aflat chiar în afara careului, a șutat din prima cu piciorul stâng direct în poarta românilor. Războinicii din Minho sunt în avantaj. 0-1”, au scris portughezii, de la A Bola.

Portughezii au vorbit și despre suporterii lusitani care au făcut deplasarea în Gruia. Aceștia au scris că, desi sunt destul de puțini, ultrașii portughezi își fac simțită prezența și împing echipa de la spate.

Nu sunt mulți, dar sunt gălăgioși și au oferit un sprijin extraordinar echipei. Iată câțiva dintre fanii lui SC Braga care au însoțit clubul în această deplasare la Cluj. Și au avut deja motiv de sărbătoare când Gorby, în minutul 17, i-a adus pe Războinicii din Minho în avantaj”, au notat lusitanii.

Jurnaliștii portughezii au scris și despre reușita lui Sheriff Sinyan: ”Centrarea șutată a lui Munteanu a fost deviată involuntar de picioarele lui Paulo Oliveira, iar Sheriff Sinyan, aflat la bara a doua, a profitat de respingere și a trimis mingea în poarta lui Lukas Hornicek”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ULTIMELE STIRI
FCSB - Drita 0-0, &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Cisotti, faultat la mijlocul terenului. Primul avertisment pentru kosovari
FCSB - Drita 0-0, în direct la Pro TV și pe VOYO | Cisotti, faultat la mijlocul terenului. Primul avertisment pentru kosovari
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci!
Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci!
CFR Cluj - Braga 1-2. Echipa lui Dan Petrescu pierde la limită, dar păstrează șanse pentru calificare
CFR Cluj - Braga 1-2. Echipa lui Dan Petrescu pierde la limită, dar păstrează șanse pentru calificare
&rdquo;Cum iese FCSB din criză?&rdquo; &Icirc;n direct la Pro TV, Cristi Pulhac a dat răspunsul
”Cum iese FCSB din criză?” În direct la Pro TV, Cristi Pulhac a dat răspunsul
Portughezii au reacționat imediat după golul CFR-ului cu Braga: &bdquo;Din greșeală!&rdquo;
Portughezii au reacționat imediat după golul CFR-ului cu Braga: „Din greșeală!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Ciprian Marica &icirc;l desființează pe Florin Tănase: Nesimțire! Are tupeu!

Ciprian Marica îl desființează pe Florin Tănase: "Nesimțire! Are tupeu!"

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga

Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!