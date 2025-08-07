Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a acordat un interviu pentru PRO TV la Arena Națională, cu aproximativ o oră înaintea primului fluier. Cipriotul cere sprijin din partea fanilor la meciul cu Drita și este convins că galeria va fi alături de elevii săi, după cum s-a demonstrat și la antrenamentul de miercuri seară.

Elias Charalambous, înainte de FCSB - Drita: "Avem nevoie de fani! Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până acum"

FCSB are patru înfrângeri în ultimele patru partide, dar Charalambous este încrezător că seria neagră se va încheia de la jocul cu Drita.



Tehnicianul campioanei așteaptă un rezultat liniștitor în partida tur pentru ca FCSB să nu aibă emoții la returul din Kosovo, de joia viitoare.



"Este un meci european și o provocare pentru noi. Știm că toate aceste meciuri sunt dificile, dar trebuie să ne facem jocul nostru și să evoluăm cât mai bine posibil pentru a scoate un rezultat bun. Totul se va decide săptămâna viitoare, dar îmi doresc un rezultat bun astăzi.



Din nefericire, avem jucători accidentați sau suspendați, dar asta e situația și nu o putem schimba. E nevoie să găsim soluții. Avem un lot numeros și vom încerca să găsim soluții.



Fanii noștri ne-au arătat aseară la antrenament că sunt alături de echipă. Avem nevoie de ei în acest moment dificil. Fanii și-au arătat inclusiv aseară (n.r - la antrenament) dragostea și pasiunea pentru acest club, pentru jucători. Sper ca de azi să începem să îi facem fericiți.



E misiunea noastră să motivăm jucătorii în astfel de momente. De aceea ne aflăm aici. Motivația trebuie să vină uneori și de la jucători. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până acum și să încercăm să luăm totul de la capăt", a spus Elias Charalambous, pentru PRO TV.

FCSB - Drita | Primul 11 anunțat de campioană și imagini din vestiar