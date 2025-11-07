FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 joi seara, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra din Europa League.

Xherdan Shaqiri (19 - penalty, 73) şi Ibrahim Salah (88) au marcat pentru campioana Elveţiei, în timp ce golul de onoare al bucureştenilor a fost reuşit de Darius Olaru (57).

Soarta meciului a fost decisă în primele 20 de minute, după o suită de greşeli ale campioanei României.

Greșelile fatale ale campioanei României



În minutul 12, la un contraatac al gazdelor, portarul Târnovanu a ieşit hazardat şi a făcut henţ în faţa lui Broschinski, fiind eliminat.

La lovitura liberă care a urmat, executată de Shaqiri (17), a făcut henţ Ngezana, iar arbitrul a dictat penalty din consultarea arbitrajului video. Căpitanul gazdelor, Shaqiri, a transformat lovitura de pedeapsă (19) şi a deschis scorul.

Ca urmare a acestui nou eșec, FCSB a coborât până pe poziția 31 (din 36) în grupa unică din Europa League!

