FCSB ocupă locul 13 în clasamentul Superligii României, cu doar cinci puncte acumulate în șapte etape. În ultima rundă, roș-albaștrii au pierdut cu nou-promovata FC Argeș, scor 0-2.

Dumitru Dragomir: ”Numai Gigi Becali e de vină. Nu îl mai acuzaţi pe Pintilii şi Charalambous!”

În Europa, campioana României va încerca să obțină calificarea în play-off-ul Europa League în returul cu Aberdeen de pe Arena Națională (joi, 21:30, LIVE pe PRO TV și VOYO). În tur, FCSB a obținut doar o remiză, scor 2-2.

Dumitru Dragomir crede că mare parte din această responsabilitate îi aparține lui Gigi Becali, care nu îi lasă pe cei doi antrenori, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, să își pună în aplicare planul tactic.

Fostul președinte al Ligii spune că Gigi Becali are pretenția ca toate ordinele sale să fie respectate și oricine va încerca să se opună va părăsi echipa.

”FCSB are jucători valoroşi care nu sunt puşi cum trebuie pe teren. Numai Gigi Becali e de vină. Nu îl mai acuzaţi pe Pintilii şi Charalambous. De asta au şi rezistat atât de mult lângă Gigi. Pentru că asta e jucăria lui Gigi, sunt banii lui Gigi.

Dacă ar lua bani de la Primărie… Dar nici el n-ar avea curaj să facă ce face. Dacă sunt banii lui…. Mâine, dacă vrea, o desfiinţează. Cine să îi spună ceva? Trebuie premiaţi antrenorii pentru inteligenţa de a spune mereu ‘da’.

Stoica a zis o dată ‘nu’ şi a rămas fără serviciu. Şi apoi a învăţat lecţia. La Gigi trebuie să fii în joc de glezne, trebuie să faci ce spune el, te plăteşte. Sunt banii lui, e jucăria lui. (…)”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.

Dumitru Dragomir: ”Cum să îi schimbi pe Olaru și pe Cisotti?”

De altfel, Dumitru Dragomir susține că Darius Olaru și Dennis Politic ar trebui să fie titulari meci de meci.

”O echipă la care nu îi ştii titularii, aia nu e echipă. Azi îi schimbi, mâine îi schimbi, poimâine îi schimbi. Cum să îi schimbi pe Olaru şi pe Cisotti? Trebuie să înţeleagă că sunt jucători de minutul 1 şi anumiţi jucători de minutul 60-70. Politic e jucător de minutul 1, nu e jucător de schimbare”, a adăugat Dragomir.

