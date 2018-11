PAOK, aproape de eliminare din Europa League! Lucescu a explicat esecul: "Nu puteam face mai mult! Am incercat din toate situatiile posibile!"

PAOK Salonic este ca si eliminata din Europa League. Echipa lui Razvan Lucescu a pierdut "dubla" cu maghiarii de la Vidi si mai are doar sanse teoretice de calificare in primavara europeana.

La finalul partidei, Razvan Lucescu a incercat sa o ofere o explicatie pentru parcursul echipei din Europa si a dat "vina" pe absenta a trei jucatori de baza.

"Este foarte dificil sa spunem ce ne-a lipsit. Am avut controlul mingii in ambele meciuri, dar am infruntat o echipa cu o vointa puternica si cu o aparare foarte buna, iar noi nu am fost capabili sa ii deschidem si sa ne cream sanse. Sincer, nu putem sa spunem ca am avut multe ocazii in aceste doua meciuri. Nici ei nu au avut, dar dintr-o ocazie sau doua au reusit sa marcheze, prin aceste contraatacuri. Pot da o explicatie: am infruntat o echipa foarte puternica in defensiva, care nu ne-a permis sa ne creem ocazii. Poate ca in această perioada, intre cele doua pauze de campionat, nici nu am avut prospetimea pe care am avut-o inainte. Am avut de asemenea indisponibili trei jucatori care ne-ar fi putut ajuta sa ne creem mai multe sanse: Maurizio, Andre si Pelkas. Erau jucatori care puteau aduce ceva in plus intr-un astfel de meci, in care ai spatii foarte mici si in care intalnesti o echipa cu defensiva foarte jos.



Trebuie sa spun ca si munca adversarilor este foarte importanta. Cateodata dai peste astfel de adversari, gata sa lupte pana la ultima suflare. Sunt adversari care, dintr-un motiv sau altul, iti pun probleme mari ca echipa. Noi am incercat din toate situatiile posibile, am avut un procentaj foarte mare la posesie, dar, sincer, nu puteam face mai mult. Am infruntat o echipa foarte puternica din punct de vedere fizic, fiecare minge pe care o castigau, o trimiteau imediat in fata. Astfel au marcat si au castigat ambele meciuri", a declarat Razvan Lucescu la finalul meciului.

PAOK a pierdut si meciul din Ungaria cu Vidi, scor 0-1, dupa ce maghiarii reusisera sa se impuna si in Grecia, scor 2-0.

Astfel, echipa romanului se afla pe locul 3 in Grupa L, cu 3 puncte dupa 4 meciuri. Pentru a mai spera la calificare, PAOK trebuie sa ia cel putin un punct de pe Stamford Brigde, din confruntarea cu Chelsea, si sa castige meciul cu BATE Borisov. Evident, echipa maghiara trebuie sa piarda ultimele doua meciuri ramase.

Daca in Europa League mai are doar sanse fictive, in campionat PAOK se lupta pentru un titlu istoric. Echipa lui Razvan Lucescu este lider in Grecia, cu 23 de puncte dupa 9 etape.