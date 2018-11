EUROPA LEAGUE | PAOK, ca si eliminata din Europa! Razvan Lucescu are o sansa unica in campionat: lupta pentru un titlu istoric in Grecia

Razvan Lucescu are mari probleme in Europa.

Razvan Lucescu a pierdut inca un meci in Europa League si mai are doar sanse teoretice de calificare in primavara europeana. PAOK a pierdut si meciul din Ungaria cu Vidi, scor 0-1, dupa ce maghiarii reusisera sa se impuna si in Grecia, scor 2-0.

Astfel, echipa romanului se afla pe locul 3 in Grupa L, cu 3 puncte dupa 4 meciuri. Pentru a mai spera la calificare, PAOK trebuie sa ia cel putin un punct de pe Stamford Brigde, din confruntarea cu Chelsea, si sa castige meciul cu BATE Borisov. Evident, echipa maghiara trebuie sa piarda ultimele doua meciuri ramase.

Daca in Europa League mai are doar sanse fictive, in campionat PAOK se lupta pentru un titlu istoric. Echipa lui Razvan Lucescu este lider in Grecia, cu 23 de puncte dupa 9 etape.