În primul meci disputat la București, roș-albaștrii s-au impus cu 3-2, după ce kosovarii au avut un avantaj de două goluri până în minutul 64.

Qeqa Krelani este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din Kosovo și a fost supranumită de către Primoz Gliha, fostul selecționer al reprezentativei kosovare, ”mama fotbalului kosovar”.

Krelani a prefațat meciul retur dintre Drita și FCSB și a mărturisit că, în opinia sa, în meciul de la Priștina se poate întâmpla orice, având în vedere că avantajul campioanei României este minim. De altfel, jurnalista consideră că fanii kosovari vor avea un cuvânt greu de spus, mai ales după declarațiile provocatoare ale lui Gigi Becali.

”Primul meci a fost intens. Românii și-au arătat experiența și au controlat jocul și, pentru că au jucat acasă, au încercat să aibă posesia. Acum, Drita are un dezavantaj, nu joacă pe stadionul propriu, iar acest aspect contează în meciurile importante. A fost un meci echilibrat, în care fiecare echipă a avut momente în care a dominat. A fost un meci competitiv, dificil din punct de vedere fizic.

Ambele echipe au jucători buni care vor să demonstreze. FCSB este o echipă obișnuită cu meciurile europene, iar Drita a arătat disciplină tactică și forță. Cred că Drita i-a surprins pe români jucând cu o intensitate ridicată și jucând pe contraatac. Cred că dacă va fi organizată și va juca agresiv, Drita îi poate surprinde pe români. Pentru ambele echipe, cheia va fi forța colectivă, puterea mentală și capacitatea de a profita de greșelile adversarului. Cine va face asta va câștiga.

Cred că va fi un meci fierbinte, pentru că fanii sunt implicați, mai ales după declarațiile patronului de la FCSB, care au provocat și au încins atmosfera”, a spus Qeqa Krelani pentru GSP.

”Mama fotbalului kosovar” a avut un mesaj și pentru Gigi Becali. Mai în glumă, mai în serios, Krelani i-a transmis patronului de la FCSB ca, indiferent de rezultatul dublei, să nu fie prea afectat: ”Sper ca Gigi Becali nu va fi nevoit să înghită Paracetamol joi seară! Sper să bea un pahar de șampanie, nu două pastile de Paracetamol”.

