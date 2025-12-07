Înainte de meciul din cupele europene, FCSB a întâlnit-o pe Dinamo în marele derby al Superligii disputat pe Arena Națională.



Dacă în turul sezonului regulat cele două echipe au avut o demonstrație de forță, cu tabela de marcaj indicând 4-3 la finalul partidei pentru Dinamo, în retur confruntarea nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor.



Olandezii au urmărit-o pe FCSB cu Dinamo și au dat verdictul înaintea meciului cu Feyenoord



FCSB a avut o evoluție ștearsă, iar presa din Olanda a urmărit meciul cu Dinamo și au sugerat că roș-albaștrii au avut o ”repetiție proastă” înaintea duelului cu Feyenoord.



”Repetiție generală proastă pentru adversarul lui Feyenoord: FCSB se apropie de meciul din Europa League cu un presentiment negativ”, a scris Voetbalzone.



Va fi primul meci dintre FCSB și Feyenoord



Clubul olandez s-a încălzit bine înainte de duelul de la București cu un 6-1 în fața lui Zwolle în etapa #15 din Eredivisie.



FCSB în Superliga, după derby-ul cu Dinamo



După meci, FCSB a urcat pe locul opt în clasament cu 25 de puncte. Roș-albaștrii se află la egalitate cu UTA (25p) și la o lungime de Farul Constanța (26p), doar că cele două încă nu și-au disputat meciurile din runda #19.



De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe podium cu 35 de puncte, la o lungime față de FC Botoșani (36p), locul secund, și la trei de liderul Rapid (38p).

