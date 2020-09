"Nu stiu cati ne mai intoarcem acasa. Nu vreau sa mai traiesc in viata mea un asemenea meci!" Pintilii, DARAMAT dupa meciul ISTORIC din Europa. Ce se intampla cu partida de campionat

Pintilii a fost antrenor principal cu Backa Topola. Are sanse mari sa continue pe banca si contra lui FC Arges, in campionat, daca jocul nu se amana.

Pintilii spune ca a trait zile cumplite din cauza infectarii in masa cu coronavirus in cadrul echipei. N-ar vrea sa mai traiasca niciodata un meci ca cel din aceasta seara. FCSB ca incerca amanarea meciului cu FC Arges, care ar trebui sa se joace duminica in Liga 1.

"Nu mai conteaza cine a fost antrenor principal sau cine a dat indicatii, acum e important ca ne-am calificat. A fost un meci nebun, sper sa nu mai traiesc niciodata asa ceva. A fost o noapte grea inaintea meciului. N-am dormit, multi dintre jucatori s-au trezit de 5-6 ori. Nu e usor sa stii ca ai COVID, sa stai cu frinca in san. Bine ca s-a terminat cu bine si ne intoarcem acasa calificati. Nu stiu cati ne mai intoarcem acasa pentru meciul cu FC Arges. Nu stiu cati vom fi sanatosi. Conducerea se va ocupa, sa vedem daca putem amana meciul cu Argesul cred ca e posibil", a spus Pintilii la conferinta de presa, conform Gazetei Sporturilor.