"Neutralizati-l pe Omrani!" Scotienii si-au facut planul si nu mai accepta o noua infrangere

Celtic nu a depasit inca esecul contra celor de la CFR Cluj din play-off-ul Ligii Campionilor si nu mai accepta inca un pas gresit.

Infrangerea cu CFR Cluj din play-off-ul Ligii Campionilor i-a produs lui Celtic o pierdere de peste 10 milioane de euro si fanii au fost foarte dezamagiti.

Cei de la dailyrecord.co.uk l-au luat in vizor pe Omrani si spun ca trebuie "neutralizat". Omrani a marcat doua goluri la ultima vizita in Scotia si CFR Cluj a invins cu 4-3.

"Neutralizati-l pe Omrani. A fost anuntat incert, dar este de asteptat sa joace. Celtic are nevoie de un plan mai bun pentru a-l combate pe Omrani. A jucat mult in stanga, valorificandu-si avantajul cu Elhamed, a tinut mingea sus, aducandu-si coechipierii in joc sau a castigat lovituri libere", au scris cei de la dailyrecord.

Cei de la Celtic sunt sfatuiti sa inceapa meciul cu CFR Cluj in forta:

"Incepeti tare din start. Celtic a marcat trei goluri in 20 de minute in repriza a doua, dar a inceput incet, dand sansa Clujului sa puna stapanire pe joc. Nu dati sanse Clujului. Romanii sunt specializati in a penaliza orice greseala", a mai spus cei de la dailyrecord.