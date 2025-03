La finalul meciului, managerul Jose Mourinho a avut un discurs marcă înregistrată. Acesta nu a avut milă de jucătorii lui Fenerbahce, după ce Rangers a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturi.



Mourinho și-a demolat jucătorii după înfrângerea cu Rangers



Jose Mourinho a spus că s-a temut că echipa lui ar putea pierde la o diferență mai mare de două goluri, având în vedere evoluția slabă a jucătorilor:



"Nu am fost slabi în toate compartimentele, doar în apărare. O să râzi de mine, dar e un rezultat bun. Asta dacă ținem cont de modul în care ne-am prezentat astăzi. Relațiile de joc nu au mers deloc. Am pierdut majoritatea duelurilor, am recuperat greu balonul.



Merităm acest duș rece. Calificarea încă nu e decisă, mai avem 90 de minute de jucat. Sau chiar 120 de minute. Acesta e singurul lucru pozitiv de azi, faptul că există și meciul retur. De pe urma prestației noastre nu pot să scot nimic pozitiv.



Trebuie să ne revanșăm în meciul retur. Așadar, îi sfătuiesc pe cei de la Rangers să nu se bucure deocamdată. Nu e nimic decis", a declarat Mourinho, citat de Lider Haber.



Ianis Hagi, introdus pe final



În meciul tur dintre Fenerbahce și Rangers a evoluat și mijlocașul Ianis Hagi. Lăsat pe banca de rezerve la început, românul a fost introdus în minutul 76, în locul lui Mohammed Diomande. Cul el pe teren, scoțienii au marcat golul de 3-1.



Pentru Rangers, au înscris în acest meci Cyriel Dessers (7') și Vaclav Cerny (42', 81'), în timp ce pentru turci a punctat Alexander Djiku (30').



Returul va avea loc săptămâna viitoare, la Glasgow. Învingătoarea se va califica în sferturile de finală din UEFA Europa League.

Odată cu acest triumf, Rangers a obținut a treia victorie în deplasare în Europa în acest sezon, egalând cel mai bun rezultat al lor într-o singură campanie în toate competițiile (excluzând calificările), alături de sezonul 2020-21.