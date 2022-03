Moruțan și Cicâldău, primă fabuloasă dacă o elimină pe Barcelona! Cu ce sumă sunt motivați jucătorii lui Galatasaray

Pentru a-i motiva pe elevii lui Domenec Torrent, șefii celor de la Galatasaray au pregătit o primă uriașă în cazul în care turcii vor reuși să elimine Barcelona lui Xavi.

Galatasaray - Barcelona | Turcii pregătesc o primă uriașă pentru calificarea în sferturile Europa League!

Conducerea Galatei pune la bătaie 650.000 de euro pentru jucătorii lui Torrent în cazul în care vor reuși calificarea în actul următor al competiției, notează publicația alleneuigkeiten.com.

După 0-0 în turul de pe ”Camp Nou”, Galatasaray dispută în această seară returul optimilor de finală din Europa League cu Barcelona lui Xavi, meci care este transmis live de la ora 19:45 pe PRO X și VOYO.

Cei doi români din lotul turcilor, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan, au oferit interviuri în exclusivitate pentru PRO TV înaintea disputei de la Istanbul.

„Se vede când joci împotriva unor echipe ca Barcelona, când ești în teren simți adevărata valoare a adversarilor. Ar fi ceva de vis (n.r. - calificarea în sferturile Europa League), cred, ținând cont că jucăm contra Barcelonei, mai ales că am făcut un rezultat bun în deplasare.

Înainte să intru (n.r. - în meciul tur), am avut foarte puține emoții. Când am intrat, am lăsat totul și am încercat să mă concentrez la joc. Cu toată lumea mă înțeleg foarte bine, cu toți colegii”, a spus Alexandru Cicâldău, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.