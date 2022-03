Turcii au deschis scorul la Istanbul prin golul marcat de Marcao din centrarea lui Alex Cicâldău. Barcelona a revenit și a restabilit egalitatea nouă minute mai târziu, după o fază superbă reușită de Pedri, iar Aubameyang a dat lovitura în partea secundă și a închis tabela la 2-1.

Aubameyang, la microfonul PRO TV: ”Vom face tot posibilul să ajungem în finală și s-o câștigăm”

Gabonezul a vorbit la microfonul PRO TV despre meciul cu Galatasaray. Acesta spune că se simte foarte bine în tricoul catalanilor și are ca obiectiv câștigarea Europa League.

„Cred că a fost un meci greu, să fim sinceri, n-a fost ușor, sunt fericit pentru echipă. Să marchezi e mereu bine, dar trebuie să-i mulțumesc lui Frenkie pentru acel assist. Cred că în partea secundă am controlat mai bine jocul, am avut o posesie bună a mingii, cred că nu am pierdut așa de multe mingi, de asta cred că am fost mai buni în repriza a doua.

Este unul dintre obiectivele noastre, vom face tot posibilul ca să ajungem în finală și s-o câștigăm. Este foarte bine (n.r. - la Barcelona), ca să fiu sincer. Mă simt foarte bine, vreau doar să continuăm să câștigăm!”, a spus Aubameyang, pentru PRO TV.

Tragerile la sorți pentru sferturile de finală sunt programate vineri după-amiază, la Nyon. Nu vor exista restricții, astfel că orice duel este posibil din această fază.

Echipele calificate în sferturile de finală ale Europa League:

Atalanta (Italia)

Barcelona (Spania)

Braga (Portugalia)

Leipzig (Germania)

Rangers (Scoția)

Lyon (Franța)

West Ham (Anglia)

Eintracht Frankfurt (Germania)