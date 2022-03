”Moruțan nu s-a adaptat”. Fostul jucător al FCSB-ului nu l-a impresionat pe primul căpitan român din istoria lui Galatasaray 

Domenec Torrent l-a aruncat în luptă și pe Olimpiu Moruțan în minutul 74, doar că fostul jucător al FCSB-lui nu le-a putut aduce turcilor plusul de care aveau nevoia pentru a mai marca o dată și a duce meciul în prelungiri.

”Moruțan încă nu s-a adaptat”

Cu toate acestea, românul s-a declarat mulțumit că Galatasaray nu s-a predat rapid în fața echipei de pe Camp Nou și a mărturisit că va face tot posibilul pentru a-și recâștiga locul de titular. Iosif Rotariu, fost jucător la Galatasaray, a tras concluzii după ce a urmărit evoluția lui Olimpiu Moruțan.

"Moruțan încă nu s-a adaptat stilului de la Galatasaray, cred că îi mai trebuie timp. Nici nu a fost introdus într-un rol care să-i convină, el n-are viteză, putea să dea randament ca extremă dreapta în campionatul României, dar nu la o echipă precum Galatasaray.

În zona centrală a terenului sau inter... Acolo l-aș vedea, cred că ar da un randament mult mai bun", a spus Iosif Rotariu, primul căpitan român din istoria lui Galatasaray, în exclusivitate pentru www.sport.ro.

În acest sezon, Moruțan a bifat 30 de meciuri pentru Galatasaray în toate competițiile, în care a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Moruțan: „Am ieșit cu capul sus”

„Am început foarte bine, ma dat totul pe teren. Ați văzut ce supoerteri frumoși avem. Am avut un adversat foarte bun, unul dintre cei mai puternici din lume. Ați văzut că am făcut față și am ieșit cu capul sus. Îmi pare rău că nu am putut scoate mai mult pentru a ne califica mai departe.

Este un meci foarte dificil cu un adversar așa de bun. Ne bucurăm că am avut această experiență și sper ca pe viitor să avem cât mai multe meciuri de genul acesta”, a spus Moruțan, la microfonul PRO TV.