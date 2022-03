”Înainte să intru, am avut puține emoții”. Alex Cicâldău a povestit cum a fost să joace pe Camp Nou, cu Barcelona

În tur, turcii au reușit un rezultat surpriză pe Camp Nou, cu echipa lui Xavi, scor 0-0. Moruțan și Cicâldău, cei doi români de la Galatasaray, se gândesc deja la calificare. ”Ar fi ceva de vis”, spune Cicâldău.

Mijlocașul român a jucat și în meciul tur, pe finalul partidei. ”Am avut puține emoții”, povestește fostul jucător al Universității Craiova.

Alexandru Cicâldău, pus pe fapte mari! Vrea să elimine Barcelona: ”Ar fi ceva de vis”

„Pentru mine a fost un pas înainte, îmi place viața de aici, tot ce se întâmplă în jurul echipei și îmi place și orașul. Nu pot să spun că-mi place ceva anume foarte mult, a fost o schimbare de mediu pentru mine. Este, după părerea mea, cel mai înalt nivel. Se vede când joci împotriva unor echipe ca Barcelona, când ești în teren simți adevărata valoare a adversarilor.

Ar fi ceva de vis, cred, ținând cont că jucăm contra Barcelonei, mai ales că am făcut un rezultat bun în deplasare. Înainte să intru, am avut foarte puține emoții. Când am intrat, am lăsat totul și am încercat să mă concentrez la joc. Cu toată lumea mă înțeleg foarte bine, cu toți colegii”, a spus Alexandru Cicâldău, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Cicâldău a jucat deja în 33 de meciuri pentru Galatasaray în acest sezon, reușind să marcheze de cinci ori și să ofere două pase decisive.

Românul era evaluat la 6,5 milioane de euro, iar acum este cotat, potrivit site-urilor de specialitate, la nouă milioane de euro.