Mihai Stoica: "Octavian Popescu e cel mai talentat jucător al nostru. Trebuie să arate ca Yamal"

Octavian Popescu (22 de ani) revine în primul 11 al lui FCSB după numeroase meciuri în care a fost rezervă neutilizată sau a prins minute doar pe final. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, are așteptări ridicate de la cel care se anunța un mare talent al fotbalului românesc în urmă cu câteva sezoane.



"Este o mare șansă pentru Octavian Popescu, care începe titular. E un jucător extrem de talentat, clar cel mai talentat jucător al nostru, dar trebuie să arate ca Yamal în primele 20 de minute de aseară (n.r - în Barcelona - PSG 1-2), nu ca în următoarele 70, când a dispărut.



Toată lume trebuie să înțeleagă că n-ai făcut absolut nimic dacă nu dublezi calitățile tehnice cu efort. Și exemple sunt nenumărate", a spus Mihai Stoica, înainte de meci, la Prima Sport.

Oficialul campioanei a explicat ulterior și unde crede că se poate face diferența în duelul cu Young Boys.

"Nu mă hazardez la un pronostic, dar nu pot să spun că nu sunt încrezător. Dacă mijlocașii centrali arată așa cum au arătat în Olanda, atunci avem șanse foarte mari să mai obținem 3 puncte", a mai spus Mihai Stoica.