După 0-1 în grupa principală, PAOK a pierdut ambele meciuri contra lui FCSB și în play-off-ul pentru optimile Europa League: 1-2 pe Toumba și 0-2 pe Arena Națională. Campioana României s-a calificat în optimi și așteaptă Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt.

Mihai Stoica, după FCSB - PAOK 2-0: "Mai spuneți ceva de Miculescu!"

După meci, printre altele, Mihai Stoica a ținut să evidențieze din nou aportul adus de David Miculescu în meciurile europene ale lui FCSB. Oficialul campioanei s-a arătat deranjat de numeroasele critici primite de jucătorul cumpărat de la UTA Arad.



Miculescu a pasat decisiv la golul marcat de Juri Cisotti în minutul 30 și tot el a stabilit scorul final al returului cu PAOK, în minutul 81.

"Mai spuneți ceva de Miculescu! Mă tot ceartă lumea că zic de Miculescu. M-au certat toți de m-au spart că îl văd fotbalist. Băi, a dat gol și pasă de gol!



Eu văd fotbal. Asta e problema. Încă o dată spun. Fotbalul e făcut din dueluri, iar omul câștigă dueluri. Ok, n-o să fie el super spectaculos când vom juca un meci cu un adversar care se baricadează în campionat, dar prin Europa contează", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: "La 1-0 ne-am dus călare peste PAOK"

Mihai Stoica a ținut să laude prestațiile tuturor jucătorilor de la FCSB, determinarea, dar și faptul că echipa nu s-a retras după ce a deschis scorul, iar rezultatul de la general a devenit 3-1.



"Dacă abordezi un meci cu spiritul cu care am abordat noi, cu atitudinea pe care au avut-o băieții, cu valoarea adusă pe teren, nu prea ai cum să nu micșorezi distanța dintre bugete. Aici chiar nu a jucat bugetul. Eu nu cred că PAOK e slabă, ci am fost noi foarte, foarte buni. Așa am simțit-o.



Acum 12 ani s-a jucat cu Ajax. Am suferit teribil, am dat golurile alea cu șansă jucând foarte bine, dar după am făcut pasul înapoi și zbura din bară în bară. Noi, astăzi, nu am făcut pasul înapoi. Noi am făcut doi pași înainte. Ne-am dus peste și am jucat. Luați ultimele 5 minute din prima jumătate. Era 1-0, trebuia PAOK să marcheze două goluri, dar noi eram călare pe ei. De la Târnovanu până la Gheorghiță nu ai ce să reproșezi nimănui. Să joci cu o asemenea determinare...", a mai declarat Stoica.