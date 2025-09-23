Ca de fiecare dată, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat etapa etapei, după terminarea rundei cu numărul 10 din Superliga României.

A fost o etapă nebună, în care ”granzii” FCSB, Rapid sau Universitatea Craiova au pierdut, în timp ce Dinamo și CFR Cluj au remizat neașteptat pe propriul teren.

În clasament, continuă să fie lider Universitatea Craiova, cu 23 de puncte.

Urmează un grup de patru echipe cu același număr de puncte, 19, despărțite de golaveraj, în ordine: FC Botoșani, Dinamo, Rapid și FC Argeș.

”Greii” FCSB și CFR Cluj sunt jos de tot în clasament, pe locurile 13 (loc de baraj pentru campioana en-titre) și, respectiv, 12!

Echipa ideală a etapei a zecea în viziunea LPF



PORTAR

Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați) – A închis excelent poarta. Prinde pentru a treia oară ,,Echipa etapei”.

FUNDAŞI

Nana Antwi (FC Hermannstadt) – A făcut excelent ambele faze de joc. A centrat pentru golul victoriei.

Mario Tudose (FC Argeș) - Tânărul fundaș piteștean a avut o evoluție solidă. A făcut față cu brio atacurilor adverse.

Djibril Diaw (FC Botoșani) – A fost la înălțime! Unul dintre cei mai buni de pe teren în duelul cu deținătoarea titlului.

Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt) - Crește în evoluții de la meci la meci! Și-a trecut în cont prima pasă decisivă în SuperLigă.

MIJLOCAŞI

Diogo Ramalho (Farul Constanța) – A marcat golul care le-a adus dobrogenilor un punct. A fost prima sa reușită în principala competiție din România.

João Lameira (Oțelul Galați) – Căpitanul gălățenilor a înscris pentru prima dată în acest sezon, golul său aducându-le oțelarilor un nou succes.

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – A făcut legea în partea stângă, de unde a și reușit o pasă decisivă.

ATACANŢI

Adel Bettaieb (FC Argeș) – A marcat contra fostei sale echipe, golul reușit de el dovedindu-se a fi de trei puncte.

Mykola Kovtaliuk (FC Botoșani) – Arma secretă a botoșănenilor! Introdus pe durata reprizei secunde, a marcat de două ori.

Sergiu Buș (FC Hermannstadt) - A înscris golul etapei, execuția sa spectaculoasă readucând-o pe FC Hermannstadt în joc.

ANTRENORUL ETAPEI

Marius Măldărășanu (FC Hermannstadt - FOTO) – Fosta legendă a Rapidului s-a impus chiar în Giulești, provocându-le gazdelor prima înfrângere din acest sezon.

