Mihai Stoica a făcut praf un jucător de la FCSB după meciul cu Young Boys Berna.

Mihai Stoica: ”Târnovanu nu se mai pune jos în viața lui!”

Concret, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a declarat nemulțumit de atitudinea avută de portarul campioanei, Ștefan Tânovanu.

Motivul? Faptul că goalkeeper-ul a tras de timp, desi a fost avertizat să nu mai facă acest lucru, l-a scos din sărite pe Mihai Stoica.

”Târnovanu nu se mai pune jos în viața lui! Nu există să se pună portarul pe jos. E o prostie monumentală. I-am spus de un milion de ori să nu se mai pună pe jos. Edjouma trebuia să rămână leșinat acolo, până venea salvarea.

Cu Târnovanu în fund, ne-am luat 10 minute de prelungiri la PAOK. Iar Târnovanu, când am vorbit acum cu el, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles, și am terminat-o odată pentru totdeauna, i-am zis: ‘Sunt scouter și mă duc să văd un portar. Îl văd cinci meciuri și el se pune la cinci meciuri în fund’. Că el s-a pus de trei-patru ori... ‘Băi, stai puțin, că înseamnă că ăștia de la FCSB îl pun ei!’.

Nu se face așa ceva. L-ai văzut pe Courtois în fund? Pe Alisson? Nu am văzut pe nimeni! Să termine cu asta. Că trebuia să stea Edjouma întins, da. Nu asta e problema: o echipă în 10 oameni nu are voie să ia gol. Am jucat în 10 și cu PAOK, și cu Olympiakos, chiar și Aberdeen. Nu am avut probleme”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

