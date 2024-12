La FCSB, unde Faci Ce Spune Becali, după cum a spus patronul echipei în mod repetat, mulți ani rezultatele au fost pe măsura acestei anomalii. Adică, slabe! Pentru că doar la noi vezi o echipă unde finanțatorul să joace și rolul antrenorului. Fără nicio reținere, ordonând schimbările, meci de meci.

După o perioadă lungă în care FCSB a suferit, dovadă și faptul că au fost nouă ani între cele două campionate câștigate recent, 2015 și 2024, acum totul pare că merge perfect pentru campioana României. În Superliga noastră, echipa tocmai a urcat pe primul loc, în premieră în acest sezon, după 19 etape. Iar în grupa din Liga Europa, FCSB e cu un pas în play-off-ul optimilor, șansele de calificare fiind prezentate de sport.ro aici.

Dacă în campionat, rezultatele bune reprezintă doar o rampă de lansare spre cupele europene, în schimb, ce face FCSB în actuala ediție a Ligii Europa reprezintă nu doar o lovitură sportivă, ci și una financiară. Despre care a vorbit acum și Gigi Becali, la Digi Sport. Aici, patronul roș-albaștrilor a și detaliat cât a încasat până acum și ce perspective are, în condițiile în care FCSB va juca cel puțin o dublă în prima fază eliminatorie a competiției.

„Am dat bani, dar am și scos pâna acum aproape 10.000.000 de euro numai din Europa. Un meci sigur îl jucăm, în play-off sau direct în optimi (n.r. – dacă FCSB va termina în Top 8 în grupa din Liga Europa). Asta înseamnă iar 1.000.000 de euro, plus încă 3.000.000 de euro din market pool (n.r. – sumele distribuite de UEFA la finalul sezonului european, în funcție de diferite criterii). După aceea, ce vrea Dumnezeu. Banii sunt deja scoși. De acum, nu mi-e teamă, nu mă mai strânge punga“, a spus Becali.

Acesta a amintit apoi că, la câștigurile generate de parcursul european se va adăuga și suma de transfer pe care încă n-a încasat-o de la Al-Gharafa, după plecarea lui Florinel Coman, la Doha, în vară.

„Mai sunt 6.000.000 de euro și pentru Coman care trebuie să vină“, a spus latifundiarul din Pipera. Care a dat o lovitură și cu acest transfer. Pentru că actele s-au semnat pentru cinci milioane de euro însă, după ce arabii au ratat termenul de plată, FCSB a câștigat un litigiu cu ei la FIFA. Drept urmare, cu penalizarea validată de forul mondial – era prevăzută în contract – FCSB va încasa șase milioane de euro în schimbul lui Coman.

În fine, la aceste sume se mai poate adăuga una, record de această dată, după cum sport.ro a explicat aici. Și, nu în ultimul rând, vor fi cel puțin cinci milioane de euro încasări prin vânzarea biletelor pentru Liga Europa.

Punând toate aceste sume cap la cap rezultă un câștig de aproximativ 25 de milioane de euro pentru FCSB în acest sezon de vis, 2024-2025!

Rezultatele FCSB-ului de până acum în grupa Ligii Europa

26 septembrie: FCSB – Rigas (Letonia) 4-1

3 octombrie: PAOK Salonic (Grecia) – FCSB 0-1

24 octombrie: Rangers (Scoția) – FCSB 4-0

7 noiembrie: FCSB – Midtjylland (Danemarca) 2-0

28 noiembrie: FCSB – Olympiakos (Grecia) 0-0



Cu cine mai are de jucat FCSB în grupa Ligii Europa

Joi, ora 19.45: Hoffenheim (Germania) – FCSB

23 ianuarie, ora 19.45: Qarabaq (Azerbaidjan) – FCSB

30 ianuarie, ora 22.00: FCSB – Manchester United (Anglia)