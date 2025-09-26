Campioana României s-a impus cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles, grație unui gol marcat de David Miculescu și paradelor lui Ștefan Târnovanu, care a avut o seară excelentă.

Sârbii o fac praf pe FCSB: ”O astfel de echipă cu greu poate spera la ceva la Belgrad!”

Următorul adversar al lui FCSB este Young Boys Berna, însă asta nu înseamnă că celelalte adversare ale roș-albaștrilor nu urmăresc atent ce se întâmplă în meciurile roș-albaștrilor.

În așteptarea duelului Steaua Roșie Belgrad – FCSB, presa din Serbia a analizat la sânge prestația roș-albaștrilor... și nu a avut prea multe lucruri bune de spus.

”‘Cel mai slab’ adversar al lui Crvena Zvezda în Europa League a sărbătorit: Totuși, a lăsat o impresie foarte slabă!”, au titrat cei de la Espreso.co.rs.

Sârbii susțin că, încă de la tragerea la sorți, au considerat-o pe FCSB cea mai slabă adversară a Stelei Roșii, iar prestația echipei patronate de Gigi Becali împotriva celor de la Go Ahead Eagles nu le-a demonstrat contrariul.

”În momentul în care am aflat posibilii adversari ai Stelei Roșii în Europa League, a fost clar că FSCB ar fi cel mai dezirabil adversar pentru campioana Serbiei. Mai ales datorită faptului că Zvezda este mult mai puternică din punct de vedere individual, iar echipa din București stă să se destrame în acest sezon și au obținut puține victorii.

Au reușit să obțină o victorie împotriva celor de la Go Ahead Eagles, o debutantă în Europa League, însă nu au lăsat impresia unei echipe care poate reprezenta o amenințare serioasă pentru formația lui Vladan Milojevic, mai ales pe stadionul Rajko Mitic. Până la urmă, în acest sezon au câștigat doar trei din cele nouă meciuri jucate în deplasare. O astfel de echipă cu greu poate spera la ceva la Belgrad (...)

Este uimitor cum o echipă atât de modestă precum Go Ahead Eagles a reușit să păstreze posesia mingii atât de mult timp, dar acest lucru spune multe și despre cât de rezervată a fost FCSB”, au scris sârbii.

Cu toate acestea, sârbii au avut și doi remarcați, marcatorul unicului gol al meciului, David Miculescu, și portarul Ștefan Târnovanu. În afară de cei doi, sârbii susțin că FCSB este ”plină de jucători mediocri”.

”Până la urmă, cele șapte șuturi pe poartă nu le-au fost de ajuns celor de la Go Ahead Eagles. Ștefan Târnovanu a fost într-o formă deosebită și a fost de neînvins în poarta oaspeților.

În ciuda evoluției excelente a portarului, binoclurile staffului tehnic al echipei din Ljutica Bogdan ar trebui să fie îndreptate spre pozițiile de bandă, mai exact către David Miculescu. Acesta a marcat golul victoriei în această seară și a fost cel mai periculos jucător al oaspeților în compartimentul ofensiv. Majoritatea acțiunilor ofensive ale celor de la FCSB au pornit de la el.

Vorbim despre un jucător care, în ultimele trei sezoane, a fost unul dintre cei mai constanți din echipă. În afara lui, FCSB este o echipă plină de jucători mediocri”, au mai scris jurnaliștii sârbi.

Programul FCSB în Europa League 2025/26:

