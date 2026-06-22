Argentinianul a înscris o ”dublă” în meciul cu Austria din a doua rundă a Grupei J de la Campionatul Mondial din 2026, după ce în prima etapă din faza grupelor, cu Algeria, a realizat hat-trick-ul.

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Pentru cum a evoluat în Arlington, Texas, pe ”AT&T Stadium”, Lionel Messi a fost punctat cu nota 8 de publicația britanică GOAL.com, care a scris că argentinianul rămâne cel mai bun jucător al naționalei ”Albiceleste”.

”A meritat să rateze penalty-ul după o cursă de elan ridicol de lentă și sacadată, dar, deloc surprinzător, nu a greșit la pasa lui Medina, iar apoi și-a trecut în cont o 'dublă' meritată în ultimele secunde.

Cu doar câteva zile înainte să împlinească 39 de ani, rămâne cel mai bun jucător al Argentinei. Ceea ce este pur și simplu incredibil”, au scris jurnaliștii britanici.

Cu 18 goluri în total la Mondiale, Messi l-a depășit pe Miroslav Klose (16 reușite) în topul celor mai buni marcatori de la turneul final și a intrat în cartea recordurilor.

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”Messi a strălucit”, a titrat TyC Sports. ”Argentina și-a etalat ca de obicei fotbalul impresionant, învingând Austria și asigurându-și locul în '16'-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Cu o dublă record semnată de Lionel Messi, care ratase inițial un penalty, naționala 'Albiceleste' a obținut cele trei puncte, a rămas lideri în Grupa J și urmează să joace sâmbătă împotriva Iordaniei pentru a-și asigura primul loc”, au mai scris argentinienii.