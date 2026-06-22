GALERIE FOTO GOAL a numit omul momentului: ”E pur și simplu incredibil!”

GOAL a numit omul momentului: ”E pur și simplu incredibil!” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:
TAGS:
Lionel MessiCM 2026ArgentinaAustriamessi
Din articol

Argentinianul a înscris o ”dublă” în meciul cu Austria din a doua rundă a Grupei J de la Campionatul Mondial din 2026, după ce în prima etapă din faza grupelor, cu Algeria, a realizat hat-trick-ul.

GOAL a numit omul momentului: ”E pur și simplu o nebunie!”

  • Imago1078753778
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Getty & Imago

Pentru cum a evoluat în Arlington, Texas, pe ”AT&T Stadium”, Lionel Messi a fost punctat cu nota 8 de publicația britanică GOAL.com, care a scris că argentinianul rămâne cel mai bun jucător al naționalei ”Albiceleste”.

”A meritat să rateze penalty-ul după o cursă de elan ridicol de lentă și sacadată, dar, deloc surprinzător, nu a greșit la pasa lui Medina, iar apoi și-a trecut în cont o 'dublă' meritată în ultimele secunde. 

Cu doar câteva zile înainte să împlinească 39 de ani, rămâne cel mai bun jucător al Argentinei. Ceea ce este pur și simplu incredibil”, au scris jurnaliștii britanici.

Cu 18 goluri în total la Mondiale, Messi l-a depășit pe Miroslav Klose (16 reușite) în topul celor mai buni marcatori de la turneul final și a intrat în cartea recordurilor.

Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”

”Messi a strălucit”, a titrat TyC Sports. ”Argentina și-a etalat ca de obicei fotbalul impresionant, învingând Austria și asigurându-și locul în '16'-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026. 

Cu o dublă record semnată de Lionel Messi, care ratase inițial un penalty, naționala 'Albiceleste' a obținut cele trei puncte, a rămas lideri în Grupa J și urmează să joace sâmbătă împotriva Iordaniei pentru a-și asigura primul loc”, au mai scris argentinienii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
ARTICOLE PE SUBIECT
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
ULTIMELE STIRI
Gaura financiară din conturile FCSB. Cât a pierdut cu Gigi Becali prin vânzarea lui Darius Olaru în Belgia
Gaura financiară din conturile FCSB. Cât a pierdut cu Gigi Becali prin vânzarea lui Darius Olaru în Belgia
Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: "Am fost foarte supărat"
Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: "Am fost foarte supărat"
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu
1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: "Am fost foarte supărat"
Reacția lui Lionel Messi după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: "Am fost foarte supărat"
Gaura financiară din conturile FCSB. Cât a pierdut cu Gigi Becali prin vânzarea lui Darius Olaru în Belgia
Gaura financiară din conturile FCSB. Cât a pierdut cu Gigi Becali prin vânzarea lui Darius Olaru în Belgia
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
Franța - Irak sau întâlnirea de la miezul nopții! Duel în Grupa I de la Campionatul Mondial, de la ora 00:00
Franța - Irak sau întâlnirea de la miezul nopții! Duel în Grupa I de la Campionatul Mondial, de la ora 00:00
Răsturnare de situație: Daniel Oprița semnează!
Răsturnare de situație: Daniel Oprița semnează!
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
CITESTE SI
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

stirileprotv Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

stirileprotv Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

stirileprotv ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!