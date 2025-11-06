Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ilie Dumitrescu, surprins de Xherdan Shaqiri

În meciul din faza principală Europa League, la FC Basel este titular și Xherdan Shaqiri. Ilie Dumitrescu l-a văzut pe fotbalistul elvețian la încălzire, iar fostului mare atacant i s-a părut că Shaqiri are kilograme în plus.

Ilie Dumitrescu a fost contrazis imediat de moderatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, Radu Naum.

”Ăsta e Shaqiri? Da, el e (n.r. dă din cap). (n.r. Radu Naum: Te gândești dacă are mai multe kilograme sau nu, îl cântărești din priviri, Ilie, așa ceva, se poate?)

Nu, nu! (n.r. Radu Naum: Așa a fost, ăsta e el. Vom vedea. Dacă se mișcă greu, înseamnă că are probleme, dacă zburdă pe teren, uităm de această discuție) Evident!” , a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.

