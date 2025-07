Gyorgy Bognar, antrenorul lui Paksi, ferm după eșecul de la Cluj: ”Noi suntem o echipă maghiară, iar CFR e internațională”

Gyorgy Bognar a vorbit la flash-interviu după meciul din Gruia. El a explicat că Paksi este o echipă formată doar din jucători maghiari, în timp ce CFR Cluj s-a bucurat de un lot etnic mult mai vast.

”Aș vrea să felicit echipa adversă. Au jucat mai bine decât noi. Au fost o echipă mai puternică. Noi am avut momente când am împins jocul un pic mai tare și am primit și un penalty.

Atunci am fi putut să întoarcem jocul. Dar, per ansamblu, CFR Cluj a fost o echipă mai puternică și mai bună.

Eu cred că este un pic de diferență (n.r. între fotbalul din Ungaria și cel din România), mai ales în meciul de astăzi, unde am constatat acest lucru!

Noi chiar suntem o echipă maghiară, dar chiar dacă Clujul nu este o echipă românească, este o echipă internațională. Eu cred că echipa din Elveția are mai mari șanse, dar îi doresc succes CFR-ului!”, a spus Bognar.

Alin Fică a deschis scorul în minutul 35, iar în actul secund, după ce Vecsei a irosit două șanse de a restabili egalitatea prin penalty, CFR Cluj a dus scorul la 3-0.

Louis Munteanu a majorat diferența, mai întâi, în minutul 85, la 10 minute după ce a fost introdus pe suprafața de teren, în timp ce Karlo Muhar a închis tabela de marcaj cinci minute mai târziu.