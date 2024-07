Hunedorenii au învins-o în deplasare pe Paksi cu 4-0, în primul tur preliminar UEFA Europa League. În manșa secundă, formația dirijată de Florin Maxim a pierdut cu 0-2.

Cu zâmbetul pe buze, Gyorgy Bognar, antrenorul lui Paksi, a spus totul după meciul cu Corvinul

Gyorgy Bognar a vorbit la flash-interviu după returul cu hunedorenii și a ținut să puncteze faptul că formația dirijată de Florin Maxim a meritat calificarea în al doilea tur preliminar Europa League.

De asemenea, antrenorul maghiar a precizat că turul câștigat cu 4-0 de Corvinul a fost decisiv în această dublă manșă.

”Corvinul a meritat calificarea în aceste două meciuri. A jucat mult mai bine decât am făcut-o noi. Astăzi am pus la punct anumite lucruri și am evoluat bine. Chiar și așa, puteam să câștigăm cu un scor mai mare. Primul meci a decis calificarea”, a spus Gyorgy Bognar.

Paksi a avut un gol anulat în minutul 28. În actul secund, Konyves a deschis în cele din urmă scorul în minutul 79. În minutul 90, Bode a majorat diferența și a stabilit scorul final al returului: 2-0.

Echipele de start

Corvinul: Lefter - Bradu, Lică, Manolache, Iacob - Hrezdac - Lupu, Roger, Neacșa, Pîrvulescu - Buș

Rezerve: Blaga - Pop, Hergheligiu, Predică, Grigore, Mitran, Gîrbiță, Cărăruș, Chukwu, Ubbink, Chindriș, Velisar

Antrenor: Florin Maxim

Paksi: Szappanos - Otvos, Kinyik, Szabo - Osvath, Mezei, Vecsei, Papp, Kovacs - Hahn, Konyves

Rezerve: Simon - Balogh, Bode, Gevay, Kocsis, Lenzser, Silye, Skribek, Toth, Vas, Windecker

Antrenor: Gyorgy Bognar