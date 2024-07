Ungurii au votat! Ce ar trebui să se întâmple după ce Paksi a fost spulberată de Corvinul Hunedoara

Paksi FC a suferit "unul dintre cele mai drastice eșecuri din istoria fotbalului din Ungaria", așa cum subliniază publicația maghiară Origo. Precedenta înfrângere usturătoare a unui club din Ungaria data din 2008, când MTK Budapesta pierdea contra lui Fenerbahce, 0-5.

Fanii maghiari, întrebați dacă antrenorul lui Paksi FC ar trebui demis după umilința contra Corvinului

Un alt eșec rușinos suferit de un club din Ungaria a fost înregistrat în 2006, când Ujpest a pierdut cu 0-4 în preliminariile Cupei UEFA împotriva lui FC Vaduz, care juca în liga a doua elvețiană.

Tot Origo a întrebat fanii maghiari dacă Paksi FC ar trebui să ia o măsură la cald și să îl demită pe antrenorul Gyorgi Bognar după eșecul suferit contra celor de la Corvinul Hunedoara.

Cele două variante au fost "Bineînțeles. După o asemenea rușine, măcar atât" și "S-a întâmplat, nu trebuie demis din cauza asta". 54% dintre cei care au votat sunt de părere că Bognar ar trebui păstrat, în timp ce 46% susțin că Paksi ar trebui să renunțe la cel care a primit premiul de cel mai bun antrenor maghiar în sezonul trecut.

Gyorgi Bognar (62 de ani) antrenează la Paksi FC din februarie 2023 și mai are contract pentru încă un an. În stagiunea precedentă a cucerit Cupa Ungariei și a încheiat campionatul pe locul secund, sub Ferencvaros.

Returul dintre Corvinul Hunedoara și Paksi FC este programat joi, 18 iulie, de la ora 21:00. Partida va avea loc pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Învingătoarea din acest duel va juca în turul 2 preliminar al Europa League contra croaților de la Rijeka.

Gyorgy Bognar, antrenorul lui Paksi, a găsit scuza după ce ungurii au fost spulberați de Corvinul

”Putem să ne uităm după multe motive pentru acest rezultat. Spre exemplu, mijlocul nu a funcționat deloc. Nu au jucat, nu a fost posesie. Adversarii au fost mai competitivi, echipa lor au juct mai organizat.

Cred că fotbaliștii noștri s-au gândit mai mult la ei decât ar fi trebuit și problema e că și eu am făcut-o”, a spus Gyorgy Bognar, potrivit Nemzeti.

Cu ce buget a învins-o Corvinul pe Paksi în preliminariile Europa League

Bogdan Apostu, un apropiat al clubului Corvinul Hunedoara, a mărturisit că echipa și-a adjudecat Cupa României cu un buget lunar de aproape 40 de mii de euro.

Mai mult, impresarul a ținut să puncteze că Paksi are un buget între 6-10 milioane de euro.

”Corvinul are un buget foarte mic să ştiţi. Domnilor, dacă vă spun că a câştigat Corvinul Cupa României cu 39.800 de euro pe lună buget net, jucători+staff, mă credeţi? Ca punct de reper, Buzăul a avut de 4 ori mai mult.

Paksi are buget între 6-10 milioane de euro, unul dintre cele mai mici bugete de aici din Ungaria, dar mult superior faţă de cel al Corvinului. Eu cred că am mai demonstrat o dată în seara asta că acolo unde eşti lăsat să munceşti, să creezi un proiect serios şi corect, rezultatele pot să apară”, a spus Bogdan Apostu, la PrimaSport.