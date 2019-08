Cretu a rezistat doar 26 de minute in teren la Guimaraes.

Locul sau in echipa a fost luat de Mihai Roman. Folosit atacant cu Gaz Metan, in campionat, Roman e de fapt mijlocas dreapta. Pe terenul Vitoriei va juca insa aparator dreapta!



Stelistii s-au temut de o posibila eliminare a lui Cretu, care luase galben in startul meciului, si au renuntat la el dupa ceva mai mult de jumatate de repriza.



Adus in Portugalia, fudasul dreapta Belu a fost lasat in tribuna, la fel ca Salomao.