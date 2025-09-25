OPINIE Go Ahead, FCSB! Caramavrov remarcă revenirea campioanei României la un ritm de joc european

Florin Caramavrov
Tot înainte, FCSB! E un îndemn de pe vremea pionierilor din comunism, dar cam asta înseamnă „Go Ahead”. Mai precis, și ca să scăpăm de „comunisme”, să zicem Înainte, FCSB! Mai exact: Jucați așa și în următoarele meciuri din Europa League!

Campioana României ne-a adus aminte în acest meci de echipa care subordona orice adversar în sezonul trecut. Maturitate, efort aproape de limite, fără frică de adversar.

E drept că acest „Go Ahead Eagles” mi-a părut un fel de Înainte Modelu de la noi, chiar dacă exagerez puțin. Cu dorință, dar fără să aibă vreo forță deosebită. De condiție modestă, chiar dacă vine dintr-un fotbal olandez care se updatează permanent la tendințele fotbalului modern și chiar inovează de multe ori.

Miculescu, cel mai bun

Cel mai mult mi-a plăcut Miculescu, și nu doar pentru faptul că a marcat golul victoriei. Când a venit la FCSB, nu înțelegeam ce e cu el pe acolo, de unde vine și unde se duce, ce joacă și ce poate să joace. Dar mie mi se pare că a crescut enorm. Și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere tactic. E fotbalistul român care cred că ar putea juca fără probleme într-un campionat puternic. Probabil că nu la o echipă de cupe europene, dar ar fi acolo, în Italia sau Spania. E puternic, câștigă multe dueluri, apare destul de des la finalizare. Eu nu l-aș scoate niciun minut din echipă atunci când e apt sută la sută de luptă. Nici de la FCSB și nici de la națională. Veți zice că exagerez, dar el are cifre bune aproape meci de meci. În Olanda: gol marcat, două șuturi pe poartă, 5 dueluri la sol câștigate din 8 în care a fost implicat, două duleuri aeriene câștigate din patru, trei tacklinguri și un efort imens pe care l-a depus. Miculescu nuj e spectaculos, dar e fotbalist.

Surpriza Baba Alhassan

De asemenea, l-aș remarca și pe Baba Alhassan, tare pe picioare, cu incursiuni tăioase spre careul advers, s-a băgat la bătaie mai mult decât a făcut-o în alte meciuri din acest sezon. Și el e un câștig care ar trebui speculat în partidele următoare.

Ne-a ferit Dumnezeu și de vreo ieșire aiurea a lui Târnovanu. A fost bun de data asta, a apărat câteva mingi periculoase, cred că e prima oară când mi-a plăcut „da capo al fine”. Dar are nevoie de confirmări, de constanță.

Tot la pozitiv: Mihai Popescu, Edjouma – nu cred că trebuia scos la pauză, parțial Olaru, bine Thiam.

E un succes care ar putea să o reactiveze pe FCSB și în campionat. Amintiți-vă ce superioritate emana această echipă sezonul trecut în Liga 1 după jocurile consistente din Europa League. Urmează un „deja vu”.

