Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen are loc joi seară, de la ora 21:45, pe ”Pittodrie”în play-off-ul UEFA Europa League. Confruntarea va fi transmisă în direct pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Gigi Becali, veste proastă înainte de Aberdeen - FCSB: ”Nu joacă”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a explicat că Risto Radunovic riscă să nu primească viza, având în vedere faptul că Scoția este în afara Uniunii Europene, și nu va putea, astfel, lua parte la meciul de pe ”Pittodrie”.



Radunovic a acuzat și probleme medicale în ultimul timp. A avut hernie, iar ultimele patru jocuri de la gruparea roș-albastră le-a ratat. Muntenegreanul nu a fost prezent în ”dubla” cu Drita, eșecul cu Slobozia și egalul cu Rapid din campionat.



”Nu știm dacă primește viza Radunovic. Nu se știe încă dacă joacă, e la hotel. Vedem ce se întâmplă astăzi”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.



Jurnaliștii scoțieni au prezis un scenariu sumbru pentru FCSB la meciul cu Aberdeen: ”Ai noștri o să-i facă să își înghită cuvintele”

Ross Pilcher, jurnalistul de la publicația scoțiană Daily Record, prevede că Aberdeen o va învinge pe FCSB în prima manșă din play-off-ul UEFA Europa League cu 3-0.



”A fost un început de sezon dificil pentru Aberdeen, dar tot ce am auzit săptămâna aceasta este că FCSB este deja calificată și că echipa lui Jimmy Thelin nu le va crea probleme.



Fără îndoială, asta va ajunge pe peretele vestiarului/în grupul de WhatsApp și doar pentru acest motiv, pariez pe „Roșii” că îi vor face să își înghită cuvintele”, au fost cuvintele jurnalistului Ross Pilcher pentru Daily Record.

