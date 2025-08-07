Roș-albaștrii au primit vizita campioanei din Kosovo joi seară pe Arena Națională, în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League.



Drita a condus cu 2-0 pe cel mai mare stadion din România. FCSB a întors însă rezultatul în actul secund după o ultimă jumătate de oră perfectă făcută de elevii lui Charalambous.



Ciprian Marica, reacție categorică după remontada de pe Arena Națională: ”Gigi Becali are cel mai mare merit! Excelent!”



După meci, în direct la Pro TV, Ciprian Marica a explicat că FCSB a făcut schimbările potrivite, iar jucătorii care au intrat pe parcurs în actul secund la confruntării au adus victoria.



”Eu cred că Gigi Becali (n.r. are cel mai mare merit pentru remontada). A nimerit schimbările. Nu a greșit. Nu le-a făcut pripit. A analizat bine partida. Toți care au intrat au adus un plus pe faza ofensivă. Au intrat cu încredere. Excelent!



Să reușești să întorci rezultatul când nimeni nu mai spera... Se datorează celor care au venit de pe bancă. Au adus un suflu, au arătat bine în prima repriză”, a spus Ciprian Marica la ”Fața la Joc!”.



FCSB - Drita 3-2



Veton Tusha a deschis scorul în minutul șapte al meciului. FCSB nu s-a regăsit în prima repriză și nici în startul actului secund, când Arb Manaj a dus scorul la 2-0.



Ulterior, Malcom Edjouma a intrat în locul lui Vlad Chiricheș, iar jocul roș-albaștrilor s-a schimbat la 180 de grade. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 64.



Dennis Politic l-a înlocuit, pe urmă, pe Juri Cisotti, iar Danijel Graovac a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap excelentă din șase metri, în urma unui corner.



Baba Alhassan a intrat și el pe teren în locul lui Tavi Popescu în minutul 83, înainte ca Politic să fie faultat în minutele suplimentare în careu, iar FCSB să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.



Daniel Bîrligea a executat precis penaltiul și FCSB a întors scorul cu Drita, înnebunindu-i pe cei aproape 14.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională joi seară la meci.

