Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.



Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

În minutul 12 al meciului, Ștefan Târnovanu a comis un henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu. Gigi Becali nu l-a menajat într-o intervenție la televiziunea Digi Sport.

”El nici nu iese normal. A ieșit că nu avea nevoie. Ngezana controla mingea. Mai și ridici mâinile. Eu rar am văzut așa ceva.

Mă mai uit și eu în Europa, dar nu am văzut așa greșeli. Înnebunești! Cum să faci așa ceva? Ai emoții prea mari, nu mai ai mintea cu tine. Acolo s-a terminat tot!”, a spus Becali.

Rezultate FCSB în Europa League



1-0 vs. Go Ahead Eagles

0-2 vs. Young Boys Berna

1-2 vs. Bologna

1-3 vs. Basel



Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

