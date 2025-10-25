Gestul făcut de Daniel Bîrligea după FCSB - Bologna

Daniel Bîrligea a fost cel care a marcat golul campioanei României. S-a întâmplat în minutul 54, când tabela arăta deja 2-0 în favoarea italienilor, după reușitele semnate dee Odgaard și Dalinga.

La scurt timp după fluierul final, Daniel Bîrligea a ținut să îi îndeplinească visul unui tânăr suporter. Venit la stadion chiar de ziua lui pentru a-i susține pe roș-albaștri, puștiul și-a dorit un tricou, iar Bîrligea a observat mesajul afișat în timpul jocului și nu a stat pe gânduri.

După meci, atacantul campioanei i-a dăruit tânărului suporter un tricou semnat și a petrecut minute bune cu puștiul de șapte ani.

Videoclipul s-a viralizat pe rețelele sociale și a fost apreciat de mii de oameni.

