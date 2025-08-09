FCSB nu se va putea baza la meciul cu Unirea Slobozia pe portarul Ștefan Târnovanu, care își ispășește a doua etapă de suspendare după eliminarea din meciul cu Farul. De asemenea, Denis Alibec, Darius Olaru și Risto Radunovic au probleme medicale și nu vor fi în lot.

FCSB, fără 4 sau chiar 5 jucători importanți la meciul cu Unirea Slobozia



Juri Cisotti este incert. Mijlocașul italian a ieșit accidentat în meciul cu Drita, de joi, iar FCSB nu știe încă dacă se va baza pe el la meciul de duminică.



"Atmosfera din vestiar este foarte bună, iar băieții sunt pregătiți pentru meciul de mâine cu Slobozia. După ce câștigi capeți încredere. Trebuie să continuăm la fel.



Să fiu sincer, ne place să jucăm pe același stadion toate meciurile de acasă. Din nefericire, nu se poate, dar asta e situația și trebuie să o respectăm.



Târnovanu este suspendat. Denis Alibec, Olaru sunt indisponibili. Cred că și Risto, iar la Cisotti sunt șanse 50-50. Vom vedea după antrenament", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

După meciul cu Unirea Slobozia, FCSB va pregăti returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Partida de la Priștina se joacă joi, de la 21:00, în direct pe VOYO.

