Acesta este de părere că echipa antrenată de Elias Charalambous are capacitatea de a aduna un număr important de puncte în noua formulă a competiției.



FCSB se pregătește de un adevărat maraton european, cu adversari de calibru precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles. Cu toate acestea, Prunea consideră că un parcurs bun este realizabil.



De unde pot veni punctele roș-albaștrilor



Fostul portar a detaliat la Digisport de unde ar putea campioana României să obțină cele 12 puncte pe care le-a prognozat.



"Eu zic că poate să facă 12 puncte. Cu olandezii (n.r. Go Ahead Eagles) pot să facă trei puncte, eu zic că acasă cu Young Boys poate să facă un egal, cu Bologna e cel mai complicat", a punctat Prunea.



Acesta și-a continuat analiza și asupra celorlalți adversari, arătându-se neimpresionat de unele nume cu rezonanță. "Pe Steaua Roșie am văzut-o cu Pafos, i-au alergat ăia. Feyenoord, complicat. Dinamo Zagreb nu mai este ce a fost", a mai adăugat fostul oficial.



Debutul european pentru FCSB va avea loc pe 25 septembrie, în deplasarea din Olanda cu Go Ahead Eagles.



Programul FCSB-ului în Europa League

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)

Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)

Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)

Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)

Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)

Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)

Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)

Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00).

