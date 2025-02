FCSB a câștigat cu scorul de 2-1 prima manșă cu PAOK Salonic, iar returul, care va stabili echipa calificată în optimile Europa League, este programat joi, 20 februarie, de la 19:45, în fața a peste 50.000 de spectatori, stadionul fiind deja sold-out.



În prima manșă, disputată la Salonic, FCSB a obținut o victorie importantă cu 2-1. Ally Samatta a deschis scorul în minutul 21 pentru PAOK, care a dominat până la eliminarea lui Taison în prelungirile primei reprize (minutul 45+5). În inferioritate numerică, echipa lui Răzvan Lucescu nu a mai putut face față atacurilor roș-albaștrilor. Andrei Gheorghiță a egalat rapid în minutul 50, iar Joyskim Dawa a marcat golul victoriei în minutul 60.

Răzvan Lucescu a comentat declarațiile lui Gigi Becali

După meciul tur, Răzvan Lucescu a stârnit o reacție dură din partea lui Gigi Becali după ce a vorbit despre "o victorie fake" a lui FCSB, care, în opinia sa, a beneficiat de o eroare de arbitraj în prelungirile primei reprize, când Taison a văzut al doilea galben pentru proteste.

În replică, Gigi Becali i-a transmis antrenorului de la PAOK: "Ce fake, băi, nebunule? Că uite, văd că e 2-1. PAOK - FCSB 1-2. Ce fake? S-a falsificat rezultatul nea Răzvane?".

La conferința de presă susținută înaintea meciului de pe Arena Națională, tehnicianul a fost întrebat despre afirmațiile patronului de la FCSB.

"În general, o echipă se cunoaşte. O echipă de start se cunoaşte. Pot apărea 1-2 modificări. Nu cred că se schimbă foarte mult structura generală a unei echipe, mentalitatea. Sunt multe meciuri urmărite şi de noi, şi de ei. Deja ştim foarte bine cum joacă o echipă, cum joacă cealaltă. Nu contează prea mult dacă echipa FCSB-ului va fi cea pe care a anunţat-o domnul Becali sau va avea 2-3 schimbări. În final e foarte important ce vom face noi.

Niciodată nu comentez declaraţiile celorlalţi. Fiecare are o opinie. N-am nicio problemă, îl respect foarte pe domnul Becali. Respect foarte mult Steaua, FCSB. Pentru mine, FCSB este Steaua. Are o uriaşă tradiţie în fotbalul european. Este o echipă care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Are o prezenţă uriaşă în toate grupele europene posibile. Nu am avut niciun moment să jignesc pe cineva, mi-am spus pur şi simplu părerea. Sunt antrenor şi am dreptul la opinie, cu atât mai mult cu cât această opinie a fost argumentată.

Da, a fost un rezultat fals, pentru că a fost determinat de două greşeli cruciale ale arbitrului", a declarat Răzvan Lucescu.