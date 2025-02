După victoria cu 2-1 în manșa tur, echipa română vrea să își asigure calificarea în optimile competiției.



Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK, a numit prima manșă "Fake Win", o declarație care a stârnit reacții, dar Adrian Șut, căpitanul de ocazie al FCSB, a răspuns calm și concentrat.



Adrian Șut: "Suntem motivați să arătăm că nu a fost o îmtâmplare"



"Avem în față o partidă foarte importantă. O partidă în care cred eu că am pregătit ce trebuie.

Cu siguranță, putem să spunem așa, că este meciul carierei; noi sperăm să trecem mai departe și să urmeze încă un meci al carierei. Au fost meciuri foarte frumoase în Europa pentru noi în această perioadă, suntem mândri de tot ce am reușit până acum, dar cred că nu ar trebui să ne oprim, să ne continuăm visul și să muncim pentru el în fiecare zi.

Nu cred că se resimte o presiune mai mare (față de celelalte meciuri din Europa), cu siguranță este presiune, dar eu cred că ne-am pregătit fiecare jucător în parte pentru meciuri mari, să arătăm ceea ce putem fiecare dintre noi; pentru asta ne dorim.

(Despre declarația "Fake Win" a lui Răzvan Lucescu) Nu cred că sunt în măsură să comentez despre declarațiile dansului, nu aș vrea să discut despre acest lucru. Cu siguranță suntem motivați să arătăm că nu a fost o întâmplare și cred eu că aceste meciuri câștigate au arătat că suntem o echipă puternică. Împreună putem face rezultate mari.

Nu știu cum ne-au notat jurnaliștii greci, nu contează acest lucru pentru noi, trebuie să ne focusăm doar pe meciul de mâine. Ne așteaptă o partidă dificilă, cu un adversar foarte bun, cu siguranță și ei vor schimba unele lucruri, dar noi ne-am pregătit bine în această perioadă și suntem pregătiți să-i facem față cu brio.

Ce am schimbat noi nu pot spune acum, ca nu ar mai fi surpriză pentru adversar și atunci nu pot să dezvălui acest subiect.

Detaliile mici vor face diferența, s-a întâmplat în meciurile trecute și așa cred că se va întâmpla și acum.

Cum am spus, cred că va fi cel mai important meci de până acum; vreau să cred că urmează un meci și mai important și cred eu că sunt pregătit. Suntem pregătiți să facem un rezultat mare, cum am obișnuit în ultima perioadă în Europa. Muncim în fiecare zi și când am dat totul pe teren, s-a întâmplat acest lucru", a spus Adrian Șut, la conferința de presă pre-meci.



Dacă FCSB va trece de PAOK Salonic, campioana României ar putea întâlni în optimile Europa League Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt, adversarul urmând să fie stabilit la tragerea la sorți din 21 februarie.