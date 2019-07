FCSB - Milsami, 11 iulie, la PRO TV, ora 21:30 | FCSB nu are nicio emotie: ce au facut moldovenii in ultima partida

FCSB n-are nicio emotie cu Milsami. Moldovenii tocmai au pierdut cu Sf Gheorghe ... Sucureni.

FCSB incepe drumul spre grupe la PRO TV, joi, pe 11 iulie, de la 21.30.



FCSB a avut spioni in Moldova, la ultimul meci jucat de Milsami. Adversara lui Man si Coman a pierdut acasa, 0-2 cu Sf Gheorghe Sucureni. Milsami e pe locul 3 in Moldova.



Campion cu Milsami in 2015, un nigerian ajuns la Carmen Bucuresti nu le da nicio sansa moldovenilor cu FCSB, joi, pe 11 iulie, la PRO TV.