Dorinel Munteanu a răbufnit după remiza cu Csikszereda: „Ne luptăm cu morile de vânt!”. Pe cine a pus la zid

De altfel, antrenorul român a menționat și celelalte tragedii care au lovit-o pe PAOK Salonic în acest an, suporterul ucis în meciul cu Olympiakos și decesul fratelui patronului Ivan Savvidis.

În discursul său, Răzvan Lucescu a adus aminte și de cuvintele lui Mircea Lucescu. ”Trăiesc pentru a câștiga” a spus Răzvan Lucescu, amintind de declarația lui Mircea Lucescu: ”Dacă nu am succes, mă îmbolnăvesc, mor!”

”Personal pot să vă spun că e o finală specială, dar pot să recunosc că fiecare meci decisiv e special. Eu așa sunt, trăiesc această viață în fotbal pentru a câștiga. Dacă nu câștig, sunt un om mort pentru câteva zile. Peste noi au trecut multe situații dificile, uragane. Aș compara acest sezon cu toată istoria lui PAOK de 100 de ani. Trebuie să trecem prin aceste situații complicate încă din startul sezonului. Am avut parte de un program complicat, în Cupă am avut cel mai greu traseu, în Europa la fel. Am avut și accidentări, unele de înțeles, altele în urma unor situații incredibile.

Ați menționat despre cum echipa zburda la un moment dat. A fost povestea cu fanii de dinaintea meciului cu Lyon, cu suporterul ucis la Olympiakos, cu tatăl meu, cu fratele patronului. Faptul că am ajuns aici arată că am avut personalitate, spirit de luptă. După cum am spus, jucăm cu un trofeu pe masă, dar nu doar pentru noi, ci și pentru oamenii care trăiesc pentru PAOK, pentru fericirea lor, asta e viața lor.

Acum trebuie să arătăm fotbalul bun din trecut. A fost și problema cu jucătorii veniți în iarnă, care au avut nevoie de adaptare și au intrat în focuri din cauza situației accidentărilor. Considerăm că e o finală specială prin prisma tuturor acestor situații”, a spus Răzvan Lucescu la conferința de presă.