VIDEO | Primele imagini cu noul atacant la FCSB! Decizia luata de Gikiewicz la cateva secunde dupa ce a semnat cu echipa lui Becali

FCSB a anuntat oficial transferul lui Lukasz Gikiewicz! Acesta va fi jucatorul echipei antrenate de Bogdan Andone in sezonul 2019/2020!

Lukasz Gikiewicz a trecut fara probleme de vizita medicala si va incepe antrenamentele alaturi de echipa lui Bogdan Andone de maine, imediat dupa meciul cu Alashkert. Lukasz Gikiewicz vine dupa ce Hora s-a accidentat in ultimele zile. Gnohere este si el accidentat de mai multa vreme, astfel ca FCSB nu avea niciun atacant de careu.

Atacantul polonez a facut deplasarea cu echipa la Giurgiu pentru meciul cu Alashkert, pentru a urmari partida noilor sai coechipieri, dar abia de maine va intra in programul normal al echipei.

Lukasz Gikiewicz are 31 de ani, a fost campion in Polonia si ultima data a jucat la o echipa care a retrogradat in liga a 3-a din Arabia Saudita.