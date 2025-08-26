Legenda lui Aberdeen intervine după declarațiile lui Becali: "Să le închidem gura românilor! Asta aș face dacă aș fi acum căpitan"

Returul FCSB - Aberdeen, din play-off-ul Europa League, se joacă joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în direct pe PRO TV și VOYO. 

Deși FCSB a înregistrat doar o remiză în prima manșă din Scoția, Gigi Becali s-a arătat foarte optimist, spunând că formația sa trebuie să se califice fără probleme în faza principală din Europa League.

Willie Miller: "Dacă aș fi acum căpitanul lui Aberdeen, voi folosi aroganța celor de la FCSB în discursul meu de dinainte de meci"

"Dacă era 11 la 11, noi câștigam meciul, aveam probabil două goluri diferență și era gata calificarea. Dar și așa ne calificăm!", a spus Gigi Becali.

Willie Miller (70 de ani), unul dintre componenții generației de aur a lui Aberdeen din anii '80, elev al lui Sir Alex Ferguson, câștigător de Cupa Cupelor și Supercupa Europei, spune că actualii jucători ai formației scoțiene ar trebui să folosească declarațiile patronului de la FCSB drept factor motivațional înaintea returului.

"Patronul lui FCSB a spus că Aberdeen nu va avea șanse la returul de joi seară, în ciuda remizei de pe Pittodrie. Mai mulți jucători de la FCSB au spus, de asemenea, că ar trebui să fie o formalitate calificarea.

Modul în care FCSB o tratează pe Aberdeen ar trebui să fie o motivație suplimentară pentru echipă. Mă gândesc că Graeme Shinnie, care este căpitanul echipei, va folosi aceste declarații și această aroganță din partea lui FCSB în discursul său de dinaintea jocului. Eu asta aș face dacă aș fi căpitan!", a scris Willie Miller, în editorialul său din Press and Journal.

Willie Miller spune că și Bayern a tratat-o de sus pe Aberdeen, în 1983

Willie Miller, triplu campion al Scoției, a venit ulterior cu un exemplu din propria carieră: sezonul 1982/1983, când Aberdeen a eliminat Bayern Munchen în sferturile de finală din Cupa Cupelor, după 0-0 în deplasare și 3-2 acasă.

"Contra lui Bayern a fost 0-0 în primul meci, dar germanii spuneau că va fi un meci ușor pe Pittodrie, la retur. Le-am dovedit că s-au înșelat, am câștigat cu 3-2 și am mai făcut un pas spre trofeu.

Aberdeen poate folosi acum aceste declarații de la FCSB pentru a motiva vestiarul, pentru a le arăta românilor cine sunt și pentru a le închide gura", a mai scris Miller, fundaș central căpitan al lui Aberdeen, dar și al naționalei Scoției în anii '80.

Aberdeen a cucerit Cupa Cupelor în sezonul 1982/1983 după ce a învins Real Madrid în finală, scor 2-1, după prelungiri. Câteva luni mai târziu, scoțienii au cucerit și Supercupa Europei după ce au învins Hamburg (0-0 și 2-0).

