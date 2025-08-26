Legenda lui Aberdeen intervine după declarațiile lui Becali: "Să le închidem gura românilor! Asta aș face dacă aș fi acum căpitan"

Deși FCSB a înregistrat doar o remiză în prima manșă din Scoția, Gigi Becali s-a arătat foarte optimist, spunând că formația sa trebuie să se califice fără probleme în faza principală din Europa League.



Willie Miller: "Dacă aș fi acum căpitanul lui Aberdeen, voi folosi aroganța celor de la FCSB în discursul meu de dinainte de meci"

"Dacă era 11 la 11, noi câștigam meciul, aveam probabil două goluri diferență și era gata calificarea. Dar și așa ne calificăm!", a spus Gigi Becali.



Willie Miller (70 de ani), unul dintre componenții generației de aur a lui Aberdeen din anii '80, elev al lui Sir Alex Ferguson, câștigător de Cupa Cupelor și Supercupa Europei, spune că actualii jucători ai formației scoțiene ar trebui să folosească declarațiile patronului de la FCSB drept factor motivațional înaintea returului.



"Patronul lui FCSB a spus că Aberdeen nu va avea șanse la returul de joi seară, în ciuda remizei de pe Pittodrie. Mai mulți jucători de la FCSB au spus, de asemenea, că ar trebui să fie o formalitate calificarea.



Modul în care FCSB o tratează pe Aberdeen ar trebui să fie o motivație suplimentară pentru echipă. Mă gândesc că Graeme Shinnie, care este căpitanul echipei, va folosi aceste declarații și această aroganță din partea lui FCSB în discursul său de dinaintea jocului. Eu asta aș face dacă aș fi căpitan!", a scris Willie Miller, în editorialul său din Press and Journal.

