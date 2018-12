Explicatia lui Razvan Lucescu dupa ce PAOK a fost umilita pe propriul teren de BATE: "Asa s-a intamplat de fiecare data!" Cum s-a pierdut calificarea

PAOK Salonic a pierdut calificarea in primavara Europa League. Vezi aici echipele calificate

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

PAOK avea nevoie de o victorie cu BATE Borisov pe propriul teren si ca Chelsea sa o invinga pe Vidi pentru a reusi calificarea in primavara Europa League. Niciuna dintre conditii nu s-a realizat - PAOK a fost demolata pe propriul teren de BATE, in timp ce Vidi a obtinut un rezultat mare, 2-2 cu Chelsea!

Antrenorul celor de la PAOK, Razvan Lucescu, nu a cautat scuze dupa infrangerea surprinzatoare. PAOK ramane cu campionatul acolo unde are 7 puncte avans dupa 12 victorii si 1 egal in primele 13 etape.

”Nu este nicio scuza, am facut un meci slab. Am avut dorinta de a ne califica, dar sentimentul meu este ca, dupa primirea golului, ne-am pierdut concentrarea si am pierdut pozitia din teren. Din aceasta cauza nu am jucat deloc bine in prima repriza.

Acest joc reflecta perfect situatia noastra in aceasta faza a grupelor Europa Legue, cu o abordare gresita si cu multe caderi psihologice, imediat dupa ce am primit un gol. A mai fost si situatia asta, de a fi nevoiti sa jucam stiind ca nu depindem doar de jocul nostru” a spus Razvan Lucescu in interviul de dupa partida.