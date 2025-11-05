GALERIE FOTO FCSB a ajuns la Basel! Imagini înainte de cazarea campioanei la hotel

FCSB a ajuns la Basel! Imagini &icirc;nainte de cazarea campioanei la hotel Europa League
Basel - FCSB este joi seară, de la ora 19:45, în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League.

FCSBEuropa LeagueBaselElvetia
Cele două echipe își dau întâlnire în pe ”St. Jakob-Park” din Basel, Elveția. În urmă cu 12 ani, pe arena respectivă, FCSB a obținut un rezultat de egalitate, după ce tabela de marcaj a indicat 1-1 la finalul celor 90 de minute.

FCSB a ajuns la Basel! Campioana e cazată la Marriott

Sursă Foto: Corespondenți Pro TV

În sezonul 2012/13, FCSB a făcut parte din Grupa E din UEFA Champions League cu Chelsea, Schalke și FC Basel în grupă. Cu elvețienii, echipa pregătită atunci de Laurențiu Regehcampf făcea egal și acasă și în deplasare (1-1).

Cele două dueluri nu au fost însă singurele între FCSB și Basel, care s-au întâlnit ultima dată într-un meci amical disputat în ianuarie 2020. FC Basel s-a impus cu 1-0 atunci grație reușitei lui Edon Zhegrova (86').

FCSB, în Europa League

După trei etape desfășurate în Europa League, formația dirijată de Elias Charaalmbous se situează pe poziția a treia cu trei puncte. O victorie și două înfrângeri au consemnat roș-albaștrii: 1-0 vs. Go Ahead Eagles, 0-2 vs. Young Boys Berna și 1-2 vs. Bologna.

