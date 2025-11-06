Adrian Șut a fost unul dintre jucătorii criticați de Gigi Becali după meciul cu FC Basel.

Gabi Balint: ”Șut e inutil dacă nu recuperează!”

Finanțatorul i-a reproșat mijlocașului defensiv că a pasat greșit și nu a recuperat niciun balon, motiv pentru care a decis să îl scoată de pe teren la pauză și să îl introducă în locul lui pe Malcom Edjouma.

Gabi Balint a remarcat diferențe uriașe între prestațiile lui Șut din sezonul trecut și cele din această stagiune. Fostul mare fotbalist i-a dat dreptate finanțatorului de la FCSB. Balint crede că Șut și-a pierdut încrederea și spune că, dacă nu mai recuperează mingi, Șut este inutil pentru FCSB.

”Pare că Șut și-a pierdut încrederea, mai ales că e și criticat de patron. Înainte era tot timpul prezent în joc, acum nu mai apare deloc, iar, dacă nici nu recuperează, e inutil”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

