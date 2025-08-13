După 3-2 la București, FCSB speră să nu le ofere fanilor o nouă surpriză neplăcută și să facă pasul în play-off-ul Europa League, acolo unde așteaptă scoțienii de la Aberdeen.



Elias Charalambous, înainte de Drita - FCSB: "Darius Olaru este la sută la sută"

FCSB a sosit la Priștina fără Risto Radunovic și Denis Alibec, însă l-a recuperat pe Darius Olaru. Elias Charalambous a anunțat la conferința de presă că mijlocașul este la capacitate maximă, astfel că ar putea fi titular joi seară.



"Ne așteptăm la un meci dificil mâine. Drita e o echipă bună, organizată. Deși am reușit să câștigăm în tur, șansele vor fi 50-50 mâine. Am analizat primul joc și ne-am dat seama mai bine de problemele pe care le-am avut. Am primit ușor două goluri, iar mâine trebuie să eliminăm aceste greșeli și arătăm energie. Avem în minte faptul că trebuie să marcăm. Nu am venit aici să ne apărăm.



Suntem un club mare și am demonstrat de multe ori că în momentele dificile putem schimba situația. Asta trebuie să facă cluburile mari! Mâine vom înfrunta un adversar foarte bun și e nevoie să fim foarte concentrați. Sper ca totul să iasă bine pentru noi.



Risto nu este cu noi. Darius Olaru este la sută la sută și din acest motiv a făcut deplasarea", a spus Charalambous.



Elias Charalambous: "Am rămas plăcut surprins de Kosovo. Țara s-a îmbunătățit foarte mult"

Elias Charalambous a răspuns și întrebărilor adresate de reporterii din Kosovo.



"Primele noastre impresii legate de Kosovo sunt extraordinare. Din momentul în care am intrat în țară totul a fost perfect. Oamenii ne-au primit în cel mai bun mod posibil, iar până acum putem spune doar cuvinte frumoase. Am mai jucat aici cu echipa națională și văd că țara se îmbunătățește foarte mult. Am rămas plăcut surprins.



Nu ne gândim acum la astfel de transferuri (n.r - ale unor fotbaliști kosovari la FCCSB), dar sunt mulți kosovari care au sosit în România. Acum nu ne gândim la asta. Poate după meci voi remarca anumiți jucători și voi vorbi, dar nu acum", a mai spus Charalambous.

