Roș-albaștri se pregătesc pentru deplasarea de la Belgrad, cu Steaua Roșie, în etapa a 5-a din faza ligii Europa League. Înaintea partidei, Elias Charalambous a transmis un mesaj clar: echipa merge în Serbia cu gândul la victorie.

Elias Charalambous: „Dacă ne facem treaba, putem câștiga”

Tehnicianul roș-albaștrilor vede multe asemănări între campioana României și Steaua Roșie Belgrad și crede că meciul se va juca exclusiv pe teren, indiferent de contextul din jur.

Mai mult, cipriotul a admis că FCSB are probleme de lot, însă nu le consideră scuze. Denis Alibec și Vlad Chiricheș nu fac parte din delegația pentru Serbia, iar Ștefan Târnovanu este suspendat.

”Cred că suntem două echipe asemănătoare, conform istoriei, stilul de joc, dar și momentul în care ne aflăm. Ambele echipe am câștigat campionatul anul trecut și cred că putem face mai mult. În multe momente, putem juca un fotbal foarte bun. Sper să câștigăm mâine, că am venit cu obiectivul de a câștiga cele trei puncte. Nu îmi pasă de adversar, ci de echipa mea. Dacă ne facem treaba, vom juca. Am avut ocazia să joc ca jucător aici acum mulți ani.

Nu suntem aici să vorbim despre cea mai mare echipă din Europa de Est. Sunt aici pentru meciul cu Steaua Roșie. Nu contează cine joacă, depinde de noi să jucăm bine. Avem și noi jucători indisponibili, dar nu e o scuză pentru mine.

Toate meciurile sunt importante, mâine avem un meci greu iar, dar toți spuneau că Go Ahead nu e o echipă mare, dar eu am spus că vor câștiga multe puncte. Mâine ne așteptăm la un meci greu. Suntem pregătiți și vom încerca să câștigăm cele trei puncte. E o ocazie pentru portar să-și arate calitățile.

Știu că Partizan, Steaua Roșie au legături cu PAOK și Olympiacos, dar tot meciul se va juca în teren, nu între fani. Cel mai important e să fie fair play și o atmosferă foarte bună pentru jucători”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Roș-albaștrii au plecat la Belgrad fără Mihai Popescu, Kiki, Chiricheș, Alibec, Toma și Stoian. Ștefan Târnovanu este suspendat după eliminarea din meciul cu FC Basel, dar a făcut deplasarea pentru că echipa va rămâne în cantonament până la meciul cu Farul. În poartă va intra Lukas Zima, cu Mihai Udrea rezervă.

Primul „11” anunțat de Gigi Becali pentru Steaua Roșie - FCSB

Zima – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

