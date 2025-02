AICI poți vedea cum s-a desfășurat meciul PAOK Salonic - FCSB. Grecii au condus cu 1-0 la pauză



Joyskim Dawa, erou la Salonic: "Am simțit că voi marca"



Fundașul Joyskim Dawa a marcat golul decisiv al duelului PAOK - FCSB, în urma unei lovituri de colț. La flash-interviu, apărătorul a declarat că a simțit încă de dimineață că va marca pe "Toumba":



"E incredibil acest rezultat pentru echipă, dar nu ne-am terminat treaba. Mai avem un meci. Am simțit de când am intrat pe teren că aș putea marca. Mi-am spus: 'Dawa, trebuie să marchezi azi'. Prima repriză a fost dificilă pentru noi, iar după acel cartonaș roșu am avut mai multe ocazii.



Atmosfera a fost nebună. PAOK are fani loiali, dar la fel va fi și săptămâna viitoare la București. Va fi ceva unic, asemănător cu ce s-a întâmplat la meciul cu Manchester United. Sunt pregătit pentru calificarea în optimi, acesta este obiectivul nostru.



(n.r Ai vrut să pleci de la echipă, cum te simți acum?) În fotbal vrei să evoluezi, să joci la un nivel superior, dar asta se întâmplă foarte des. Acum este important că sunt aici. La faza golului am vorbit cu colegii, ne-am coordonat bine", a declarat Joyskim Dawa.



FCSB visează la calificare



Meciul a început foarte greu pentru FCSB. PAOK a condus pe "Toumba", după golul marcat de Ally Samatta în minutul 21. Jocul s-a mai echilibrat pe parcursul primei reprize, iar gazdele au primit o lovitură chiar înainte de pauză. Veteranul Taison a încasat al doilea cartonaș galben, după ce s-a certat cu arbitrul belgian Lawrence Visser.



FCSB a profitat de avantajul numeric și a început perfect partea secundă. Andrei Gheorghiță a marcat primul său gol european, în minutul 50, chiar la prima sa apariție în cupele europene. Mai apoi, Joyskim Dawa a răsturnat scorul. Fundașul central a înscris, în minutul 60, în urma unei lovituri de colț.



S-a terminat 2-1 pentru FCSB, un succes uriaș pentru campioana României. Partida retur va avea loc pe 20 februarie, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Campioana României va fi susținută de un stadion plin în acest meci decisiv.



Învingătoarea dintre FCSB și PAOK Salonic se va duela în optimile UEFA Europa League cu Eintracht Frankfurt sau Olympique Lyon. Adversara va fi stabilită după o nouă tragere la sorți.