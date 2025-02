Răzvan Lucescu nu știe să piardă! Cam aceasta ar fi, pe scurt, concluzia după acest al doilea meci în care echipa sa s-a „predat“ în fața campioanei României.

Pe 3 octombrie, în grupa din Liga Europa, a fost 1-0 pentru FCSB, deși bucureștenii au evoluat în zece oameni din minutul 45+4, după eliminarea lui Olaru.

Joi, în turul play-off-ul optimilor Ligii Europa, tot FCSB s-a impus pe „Toumba“, doar că, de această dată, a fost 2-1 pentru ai noștri. Și, foarte important, PAOK a fost echipa care a încheiat partida cu un om mai puțin, după o fază arătată de sport.ro aici.

La câteva minute după fluierul de final, moderatorul postului Digi Sport, Vali Moraru, cel care a urmărit un interviu dat de Răzvan Lucescu pentru televiziunea greacă, a dezvăluit ce a spus antrenorul gazdelor.

„Fake win (n.r. – victorie falsă)“, a fost expresia folosită de Răzvan Lucescu pentru a descrie victoria FCSB-ului pe „Toumba“. Ceea ce e șocant, având în vedere că FCSB s-a bătut de la egal cu campioana Greciei pe care tocmai a învins-o pentru a doua oară în 4 luni.

Ulterior, site-ul Metrosport din Grecia a oferit declarațiile complete ale tehnicianului de la PAOK Salonic.

„Am jucat cu zece oameni împotriva lor, care au fost în 11. Am comis două greșeli, ambele în repriza a doua. Am avut o prima repriză fantastică. Am marcat și ne-am ținut poarta închisă. Am avut și alte oportunități de a marca. Victoria Stelei (n.r. - FCSB) nu înseamnă nimic. Calificarea se joacă“, a spus Lucescu jr, cu trimitere la returul de joia viitoare, de pe Arena Națională, de la ora 19.45.