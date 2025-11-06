David Miculescu: ”Eu zic că FC Basel era o echipă de bătut!”

David Miculescu a reacționat la scurt timp după fluierul final al partidei de pe ”St. Jakob”. Atacantul s-a arătat dezamăgit de rezultat, însă a pus acest eșec pe seama ghinionului.

Miculescu crede că tabela ar fi arătat diferit dacă Ștefan Târnovanu nu ar fi fost eliminat încă din startul meciului.

”Sunt dezamăgit, nu pot să zic că am avut neapărat ghinion, dar la fel ca în meciul cu Bologna, începem bine meciul, puteam să înscriem, a venit un moment de neatenție, am rămas cu un om în minus. A venit și golul și ne-am demoralizat puțin.

Am vorbit la pauză că nu avem nimic de pierdut. Chiar dacă aveam un om în minus nu e capăt de lume. Am sperat că vom înscrie și golul doi. Au avut șansă la golul doi, Shaqiri a urmărit bine, dar mingea i-a venit direct pe lat, putea să sară în altă parte.

Eu zic că FC Basel era o echipă de bătut, nu i-am simțit atât de puternici când am jucat 11 la 11.

Suntem mulțumiți cu trei puncte pe care le-am strâns până acum, dar puteam scoate mai mult”, a spus David Miculescu la Digisport.

