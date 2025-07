Dan Petrescu (57 de ani) nu mai are dreptul de a se plânge de ghinion pentru o lungă perioadă! Pentru că, în ambele tururi din preliminariile Europa League, CFR a avut noroc cu carul.

În returul cu Paksi, câștigat cu 3-0, când partida era pe muchie de cuțit, ungurii au ratat un penalty. De două ori! Joi seara, în returul cu Lugano (Elveția), a fost „bombardament“, la poarta lui Hindrich. Iar când portarul CFR-ului a fost învins, echipa sa a fost salvată de VAR. De două ori. Pentru că analiza video a anulat cele două reușite ale elvețienilor din timpul regulamentar.

Apoi, în prima repriză adițională, CFR a înscris din corner și restul e istorie. Sau calificare, în turul III preliminar Europa League.

„Lugano ar lua campionatul în România“

Vizibil bucuros de acest deznodământ, Dan Petrescu a venit la interviul de după meci, cu un zâmbet larg. Care i-a dispărut însă de pe față, când reporterul l-a întrebat despre partida de duminică (ora 21.30): CFR Cluj – Universitatea Craiova.

„Cu Sacrificiu, cu noroc, așa am obținut calificarea. Fără noroc, nu puteam. Clar, am fost dominați total. Cred că Lugano e cea mai bună echipă din Europa care a jucat aici. Știam după meciul tur ce ne așteaptă. Am reușit o victorie extraordinară! Lugano n-ar avea rival în campionatul românesc, ar fi campioană 100%. Am încercat să ne apărăm, să jucăm pe contraatac. La fotbal, nu câștigă mereu cine domină și cine are ocaziile, ci echipa care bagă mingea în poartă. Am câștigat cu 1-0, după o fază fixă, așa cum îmi place. Și dacă pierdeam, n-aveam ce să le reproșez, pentru că au dat totul“, și-a început Petrescu discursul.

„Nu știu cine poate juca în meciul cu Craiova...“

Mai departe, antrenorul a dezvăluit ce discurs a avut în vestiar și s-a referit la meciul din campionat cu Universitatea Craiova.

„La pauză, le-am spus că trebuie să ținem de minge, ca să avem o șansă. O seară mare pentru Cluj, pentru fanii lui CFR. Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi duminică. Craiova e în formă, a bătut cu 4-0, are și rezerve bune... Nu știu cine mai poate juca dintre cei care au fost, în această seară, pe teren. Încă n-aș vrea să vorbesc de Braga (n.r. – posibila adversară din faza următoare). Patronul știe că avem nevoie de jucători. Știe și e cooperant. Jucători avem, dar sunt accidentați. Din păcate, n-am adus nimic, ca să-i înlocuim. Edjouma, am fost în legătură, dar cei de la FCSB au făcut ceva, ca să oprească acest transfer. Cred că au cerut sumă de transfer...“, a spus Petrescu.